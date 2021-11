Uribe: ¿despedida definitiva de su carrera política?

Camino a los 70 años, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) anunció que en las elecciones de 2022 no presentará su nombre al Congreso.



“No creo que sea el momento. Además, digamos la verdad: este proceso judicial que me tiene tan afectado y que es tan injusto también es una razón para decir que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso”, dijo.

La revelación de Uribe a La Bodeguita TV abre un interrogante: ¿Es la despedida definitiva de su carrera política? De ser así se cerraría el ciclo del dirigente más influyente de los últimos 20 años. Los millennials, por ejemplo, lo han visto siempre en primera plana.



Desde cuando a principios de 2000 irrumpió en la escena pública con sus críticas a los diálogos de paz en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, luego cuando ganó la presidencia en enviones en primera vuelta, después cuando le dio su aval a Santos, luego cuando se fue contra Santos y apoyo a Zuluaga –quien ganó en la primera vuelta- y luego cuando bendijo a Duque.



Sergio Fajardo le dijo a EL TIEMPO que cree que el próximo año habrá un punto de quiebre y vencerá tras dos décadas alguien distinto al que diga Uribe. De esa dimensión ha sido el peso del ahora director del Centro Democrático, CD, en las decisiones públicas del país.



Uribe ha dicho que se va por dos razones fundamentales. Una, el proceso judicial que enfrenta; y dos, porque quiere pasar más tiempo con sus seres queridos. “Yo había dicho que, sobre todo por compromisos con la familia, no debería intentar regresar al Congreso en el año 2022 y esto se anticipó abruptamente. Me da tristeza”, le contó el expresidente a EL TIEMPO hace un año.



El expresidente Álvaro Uribe aseguró que una de las razones de esta decisión es el proceso judicial que enfrenta. Foto: EFE

Es innegable, sin embargo, que en el ambiente gravita un distanciamiento hacia él de buena parte de la opinión pública que se refleja en las encuestas. Atrás quedaron los días en los que siempre superaba los 80 puntos de favorabilidad.



En junio de 2008, después de la Operación Jaque, la tasa de aprobación de Uribe se elevó a un 91 por ciento, una cifra envidiable nunca antes lograda por un mandatario.



En los últimos años, el 70 por ciento de la población, según varias encuestas, ha dicho tener una imagen desfavorable de Uribe, mientras que solo el 26 por ciento lo valora positivamente.



“Lo mío es difícil”, ha dicho Uribe sobre estos índices. “Hay que aceptarlos con humildad y que eso no me prive de seguir trabajando de buena fe por Colombia”, insiste.



Uribe cree que, sin embargo, que entre las nuevas generaciones se han instalado una nueva narrativa difícil de desmontar.



“A la juventud no le han dicho que este país pasó de 28.000 asesinatos a 15.000; que este país redujo la pobreza del 52 al 37 por ciento; que este país pasó de 2.500 dólares de ingreso per cápita a más de 6.000; que mejoró el coeficiente Gini. Fue el Gobierno que desmontó el paramilitarismo”, explicó él en un momento dado.



Su afirmación contrasta con las últimas noticias de las que él ha sido el centro. En esto tiempos de redes sociales, fue tendencia durante días, en agosto de 2020, cuando fue puesto bajo arresto domiciliario en El Ubérrimo por la Corte Suprema de Justicia, bajo las acusaciones del soborno y manipulación de testigos.



Su alejamiento de la posibilidad de elegirse provocará, sin duda, un impacto en el CD. Con su nombre encabezando la lista, logró 20 curules en las elecciones de hace cuantos años. Es una incógnita el número que obtendrá en 2022 aunque todos los analistas coinciden en señalar que será casi imposible repetir este logro.



No es el único caso. En las listas al Congreso del próximo año no estarán tampoco Jorge Enrique Robledo (izquierda) ni Antanas Mockus (centro) por lo que el Legislativo perderá a líderes influyentes que marcaron una época.



No se puede decir, sin embargo, que será el adiós definitivo. En política, en general; y en Colombia, en particular, esta certeza no existe.



