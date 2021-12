El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la propuesta de cesar las agresiones mutuas hecha por el también exmandatario Juan Manuel Santos en un comunicado de cinco puntos firmado por sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana: "Pretende posar de víctima con una carta llena de veneno", le dijeron en la mañana de este lunes.

Los juristas firman la comunicación que siguió a la respuesta de Uribe que afirmó "eso está en manos de mis abogados" en referencia a su respuesta a la misiva de Santos.



Los juristas divulgaron un comunicado de cinco puntos. Este es su contenido.



1. La altura de la dignidad que ocupó, poco correspondida con su actuar, imponían de

parte de Juan Manuel Santos la obligación de dar una respuesta clara al país sobre tan

grave cuestionamiento que surgió, recordemos no de boca del Presidente Uribe, sino

del propio Magistrado Linares. Esa respuesta nunca llegó.



2. Ahora cuando se ha pedido, por el bien de la justicia, que se investigue el hecho, fiel a su estilo camaleónico, el Presidente Santos pretende, a través una carta llena de veneno, posar de víctima de una persecución inexistente.



3. La carta, sólo demuestra que el cinismo de Juan Manuel Santos no tiene límites. Se

atreve, a decir que su campaña “salió limpia”, nos preguntamos cuál: la que ganó

engañando al elector al auspicio de la imagen del Presidente Uribe o en la que recurrió

al montaje del Hacker y los recursos de Odebrecht que, por más que los niegue, sí

ingresaron a su campaña.



4. Este no es un tema personal, ni político, debería el Presidente Santos en vez de

promover falsas invitaciones, que no las cree ni el más ingenuo de los Colombianos, dar explicaciones claras y concretas, ante la Fiscalía, sobre lo dicho por el Magistrado

Linares.



5. Recordando a George Washington, Presidente Santos, ¿quién cortó el cerezo? ¿quién

llamó a los Magistrados?



Jaime Granados Peña Jaime Lombana Villalba