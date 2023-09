El expresidente Álvaro Uribe se pronunció frente a los reconocimientos del general (r) William Torres Escalante y otros miembros de las Fuerzas Militares que aceptaron ante la JEP su responsabilidad en el escándalo de los falsos positivos. El mandatario entre 2002-2010, tramo en el que hubo mayor reporte de estos crímenes, rechazó cualquier vinculación de su gobierno con este flagelo.



En primer lugar, Uribe cuestionó que los uniformados que aceptaron su responsabilidad lo hagan bajo la justificación “que se exigían resultados”. El exmandatario aseveró que entre las razones esgrimidas estarían las exigencias del primer mandatario y de la población. En ese sentido, aceptó que hubo exigencia de resultados. “Siempre fui exigente como la opinión pública lo percibió en los Consejo Comunitarios”.



“Ser exigente era mi deber en un país y en departamentos como El Casanare donde narco guerrillas y narco paramilitares asolaban a la ciudadanía”, añadió el expresidente, que acotó que en los consejos comunitarios, que eran los espacios de denuncia, siempre hubo presencias de la Procuraduría, la Defensoría, autoridades locales y la Fiscalía.

En ese sentido, señaló que nunca habría omitido ninguna denuncia sobre violaciones a los derechos humanos. “Por eso nuestras circulares iniciales sobre transparencia”, agregó Uribe. En esa línea, el exmandatario anunció las acciones que habría ejecutado para garantizar el correcto proceder de la Fuerza Pública frente a los derechos humanos.



En primer lugar, señaló que les pidió a los militares que no movieran los cuerpos de las personas muertas en combate “y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar los levantamientos”. En esa línea apuntó que en 2006 pidió que fuera la justicia ordinaria la que investigara los hechos en los que varios policías fueron asesinados por militares.



En esa misma línea señaló que desvinculó a 27 oficiales de alto rango que habrían estado vinculados con los falsos positivos. A esto agregó que supuestamente nunca desautorizó “a los ministros de Defensa en decisiones de separar personas de la institución armada”.



Álvaro Uribe también negó la tesis de que en su gobierno se privilegió las muertes en combates sobre otros índices. “Siempre preferimos las desmovilizaciones sobre las capturas y las bajas”, declaró el mandatario, que justificó lo dicho con las siguientes cifras: “53.000 desmovilizaciones, 18.000 de guerrilleros y 35.000 de paramilitares; 36.363 capturas y 13.992 bajas”.



En esa línea, cuestionó a la justicia transicional. Este apuntó a que muchos de los que aceptaron sus responsabilidades en los casos de falsos positivos “lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece”.



Según el expresidente, “el diseño de la JEP” impulsa “a reconocer delitos no cometidos”. Además, cuestionó el listado de víctimas. “También facilita presentar como inocente a quienes estaban delinquiendo”, dijo el expresidente, que apuntó a casos en los que supuestas víctimas realmente eran “integrantes de grupos ilegales”.



Luego de criticar al tribunal transicional, volvió a destacar su gestión. Luego, criticó a algunos uniformados que no habrían honrado en uniforme. “Qué falta de honor militar asesinar para simular cumplir el deber. Qué falta de honor militar pretender justificar asesinatos en la orden superior, clara y transparente de combatir el delito para proteger a la comunidad golpeada por el crimen”, concluyó el expresidente.