Suspensión de ley de garantías, ¿cómo queda tras petición de Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se apartó este lunes del presidente Iván Duque.



El jefe del Centro Democrático les pidió a miembros de su bancada que no apoyaran un artículo, en el proyecto de presupuesto para el 2022, que introduce una modificación a la ley de garantías para permitir la contratación y los convenios interadministrativos en época electoral.



“A partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”, señala el artículo que ha generado polémica.

Pero Duque, del mismo partido de Uribe, ha sido hasta ahora un defensor de esta propuesta que la considera necesaria en la medida en que alcaldes y gobernadores, básicamente por cuenta de la pandemia, han tenido dificultades para la ejecución de proyectos.



“En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, dijo hace unos días el jefe del Estado explicando que esa norma surgió para la reelección.



“Apoyemos a @millaromerosoto y @charoguerra para no derogar ley garantías. Protejamos la honra del Gobierno”, dijo Uribe en su cuenta de Twitter. “Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”, aseguró.



Sin embargo, Duque ha planteado que el mensaje no es eliminar los problemas de alcaldes y gobernadores con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.



El Congreso

Para el senador conservador Efraín Cepeda, el artículo en mención no está derogando la ley, sino que se trata de un parágrafo sobre convenios y tiene que ver con descentralización y descongelar cerca de 10 billones de pesos en regalías para que lleguen a la gente.



“Esto nos pone a hacer cuentas, pero de acuerdo a como se votó en las comisiones económicas, los votos están. La mayoría de partidos votó a favor”, agregó el senador.

“En mi criterio sí existe un vicio de procedimiento, en lo que tiene que ver con el traslado exprés de los pensionados y la modificación de la ley de garantías, independiente de lo que plantee Uribe”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.



El representante liberal Joaquín Marchena dijo que está de acuerdo con el expresidente Uribe. “No se debería dar pie para eso. Este no es un momento oportuno para andar con esas reformas”, señaló.

Desde el Gobierno el planteamiento fue que el artículo fue incluido en el Congreso a solicitud de alcaldes y gobernadores y por lo tanto el Ejecutivo se atendrá a la decisión que tomen los legisladores en el análisis que hagan.



“La ley de garantías fue creada para la reelección presidencial, que ya no existe. A los actuales gobernadores y alcaldes les tocó la pandemia y, si les agregamos la ley de garantías, se les irá todo el periodo con sus administraciones maniatadas. Ahora, la modificación es solamente a un parágrafo de ley, para permitir la celebración de convenios entre la nación y los entes territoriales. No veo ningún problema para aprobar la modificación a ese parágrafo”, dijo el senador uribista Ernesto Macías.



Y el senador José Obdulio Gaviria anunció que va a proponerle a la bancada del Centro Democrático una reunión virtual para discutir el asunto con Uribe. “De todas maneras comparto las inquietudes de gobernadores y alcaldes y de muchos de mis colegas”, dijo.



Pero todavía no se puede saber qué va a pasar con ese artículo, pues la bancadas en el Congreso no han definido nada.



