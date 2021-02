Nueva arremetida de Uribe contra alcalde de Medellín, Daniel Quintero

Este sábado el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, publicó una seguidilla de trino arremetiendo contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esta vez, el exmandatario criticó el manejo que Quintero le ha dado al caso de EPM (Empresas Públicas de Medellín), y él le respondió.



(Puede leer: Estas serán las prioridades de la política de Joe Biden con Colombia)

"Por qué oposición a Alcaldía de Medellín? Por el manejo de EPM han ido bajando calificación, ya anticipan que bajarán a BB+ lo cual equivale a no tener grado de inversión y obliga a buscar el mercado de bonos basura. (Quiero a Medellín y vivo agradecido)", expuso en la red social.

Por qué oposición a Alcaldía de Medellín?



Por el manejo de EPM han ido bajando calificación, ya anticipan que bajarán a BB+ lo cual equivale a no tener grado de inversión y obliga a buscar el mercado de bonos basura.



(Quiero a Medellín y vivo agradecido) — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2021

Tras ello, agregó: "Por qué oposición a la alcaldía de Medellín? Grave amenaza a EPM".



Y en otro trino sentenció: "Por qué oposición a Alcaldía de Medellín? 80 mil niños siguen sin Buen Comienzo porque eliminaron a viejos y buenos operadores en lugar de haber saneado el requisito de registro en el Banco de Oferentes".



(Además: Los países que dan facilidades a los colombianos para irse a vivir)



En este mismo sentido, escribió: "Por qué oposición a la Alcaldía de Medellín? Por introducir politiquería a EPM el 13 de Agosto de 2020 bajaron la calificación a BBB- y la amenaza es bajarla a BB+ por la pérdida de autonomía".

Por qué oposición a la Alcaldía de Medellín?



Por introducir politiquería a EPM el 13 de Agosto de 2020 bajaron la calificación a BBB- y la amenaza es bajarla a BB+ por la pérdida de autonomía.



(Quiero a Medellín y soy agradecido con sus ciudadanos) — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2021

Tras las críticas, el alcalde Quintero le respondió: "Expresidente, quiero darle buenas noticias: Calificadoras anunciaron que mantienen calificación, y una más: en Hidroituango seguiremos adelante sin ceder un centímetro: Responsables de daños deben pagar por ellos".

Ex Presidente, quiero darle buenas noticias: Calificadoras anunciaron que mantienen calificación, y una más: en Hidroituango seguiremos adelante sin ceder un centímetro: Responsables de daños deben pagar por ellos. pic.twitter.com/jxmWW5er9I — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 6, 2021

(No se quede sin leer: ¿'Coqueteo' de Petro a la coalición de centro?)



La pelea entre Daniel Quintero y Álvaro Uribe se ha intensificado en los últimos meses.



Tras la salida del gerente de EPM, al ser declarado insubsistente, Álvaro Guillermo Rendón, Quintero explicó que "trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango".



Luego de este rifirrafe, el exmandatario Ernesto Samper trinó que "la dirigencia antioqueña no puede convertir a EPM en campo de batalla política arriesgando los servicios públicos. Lo de Hidroituango ha debido escarmentar para no ir por ese camino. La revocatoria de Quintero, en plena pandemia, es suicida. Arreglen el asunto en modo paisa".

La dirigencia antioqueña no puede convertir a EPM en campo de batalla política arriesgando los servicios públicos. Lo de Hidroituango ha debido escarmentar para no ir por ese camino. La revocatoria de Quintero, en plena pandemia, es suicida. Arreglen el asunto en modo paisa. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) February 6, 2021

(En otras noticias: Abecé: le explicamos cómo funciona la app 'Mi Vacuna’)



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET