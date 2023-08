El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, se pronunció en contra del accionar violento en el Cauca de la columna Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Este cuestionó la voluntad de paz de dicho grupo y hasta puso en duda la representación de su partido en las mesas de diálogo.



(Puede ver: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’)

"El asesinato de los Policías y los carros bomba en el Cauca acreditan que (las disidencias de) las Farc no quieren la paz, quieren doblegar nuestra democracia”, dijo el expresidente en la primera parte de su mensaje. A renglón seguido, expresó que los acercamientos de paz no pueden ser usados para justificar el accionar violento.



"El diálogo no es para que justifique el asesinato de los policías y la destrucción. El diálogo es para que no haya violencia y debe darse sin violencia", declaró el presidente, que llegó a poner en duda la participación de su partido en las conversaciones con las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por Iván Mordisco y en las que la columna Jaime Martínez estaría adscrita.

Nuestro compañero Fabio Valencia ha querido ayudar en un proceso de paz del Gobierno Nacional con Farc que con el asesinato de los policías de la Patria está diciendo que no le interesa la paz. El dr Valencia lo hablará con el Gobierno Nacional. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 13, 2023

El expresidente Uribe recordó que Gustavo Petro invitó a su colectividad a la mesa de diálogo y que con este fin designaron a Fabio Valencia Cossio como su vocero. Sin embargo, señaló que estos sucesos dificultan su participación en estos espacios.



(Además: Uribe destaca nombramiento de Fabio Valencia Cossio como negociador con el EMC)



"El doctor Fabio Valencia, que ha sido invitado a participar en esas conversaciones, no obstante que somos un partido de oposición, hablará con el gobierno de este tema y expresará nuestro profundo rechazo a estas acciones", declaró Uribe, que sembró dudas a la permanencia de este en la mesa.



"Nos crean una enorme dificultad. A este partido le queda prácticamente imposible participar en un proceso de diálogo el cual nos ha invitado el Gobierno, cuando una parte, como las disidencias, quiere es violencia", concluyó el que fue presidente entre 2002-2010.