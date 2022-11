Desde el año pasado, la iniciativa que pretende promover y fortalecer la educación sexual en Colombia intenta completar su paso por el Congreso.



El proyecto fue retomado en este nuevo legislativo y presentado por los representantes Susana Boreal, del Pacto Histórico, y Alejandro García, de la Alianza Verde.



"Presentaremos el proyecto de Ley No 229/21 que busca dotar a los niños, niñas y adolescentes de conocimientos para el disfrute de su salud, bienestar y dignidad, eso es la educación integral en sexualidad, proteger los derechos a lo largo de la vida", explicó Boreal.

El pasado 16 de noviembre, dicho proyecto fue debatido, pero ha generado divisiones en el Capitolio, pues congresistas del Centro Democrático se han mostrado en desacuerdo.



En redes sociales, mientras quienes están a favor se han pronunciado con la etiqueta #EducacionSexualParaDecidir, los que están en contra lo han hecho con la etiqueta #ConMisHijosNoTeMetas.



El expresidente Álvaro Uribe se sumó a esta discusión y aseguró que el Congreso debería cerrarle la puerta a esta iniciativa. "Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático, llamo a los congresistas a que no aprueben ese proyecto", aseguró.



"No le anticipan al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia quienes tomen la iniciativa de orientarlo", expuso el también exsenador.



Uribe sostuvo que el primer punto que se debe discutir es quién educa a los niños. Se cuestiona él: ¿el Estado o la familia?. Dice que esta es una discusión histórica, pero para ellos, es la familia. "La familia induce los valores, el profesor debe dialogar con los padres de familia frente al niño, pero no sustituirlos. El rol del Estado es subjetivo, excepcional. Por ejemplo, que el niño abandonado lo atienda bienestar familiar", dijo.



El ex mandatario agregó que si bien el Centro Democrático "respeta la diversidad y la intimidad" repara que "con la ideología de género dicen que el niño no nace varoncito o mujercita, sino que la cultura lo determina a ser una cosa o la otra. El factor determinante no es la cultura, el elemento determinante es la naturaleza y todo va llegando en su lugar. No le anticipen al niño temas que le afectan la felicidad de la niñez".

Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático pido que se rechace ese Proyecto



Para Boreal, por otro lado, la educación sexual logra mejores resultados cuando los programas escolares se complementan con la participación de padres y docentes.



El proyecto entonces tiene como propósito "solucionar algunos de los diversos conflictos sociales derivados de la deficiente educación sexual y reproductiva en el país, la cual, y como se encuentra actualmente, no solo no cuenta con una frecuencia en su impartición (existiendo establecimientos educativos, especialmente públicos, en los que ni siquiera se ha implementado), sino que tampoco responde a las necesidades y derechos de niñas, niños y jóvenes, lo cual los expone a serios riesgos para su salud y su vida".



