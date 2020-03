Uribe pide que interlocutora de diálogo con Ñeñe Hernández dé la cara

El expresidente Álvaro Uribe pidió este jueves que la mujer que aparece en las conversaciones con el señalado narcotraficante 'Ñeñe' Hernández aparezca.



"Es urgente que la interlocutora del 'Ñeñe' Hernández en las grabaciones dé la cara", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

La publicación del trino de Uribe se dio minutos después de dar una rueda de prensa en Yopal (Casanare) en la que emplazó a que haya "absoluta claridad" sobre los interlocutores del presunto delincuente.



"A mí me parece de la mayor importancia hacer un emplazamiento para que quede absoluta claridad de quiénes son los interlocutores en esas grabaciones que ahora están saliendo al aire", dijo Uribe.



Esta semana, el periodista Gonzalo Guillén reveló una investigación según la cual el expresidente Uribe habría solicitado dinero para la campaña del presidente Iván Duque al 'Ñeñe' Hernández.

Desde la ciudad de Yopal, declaraciones a medios de comunicación sobre el tema del Ñeñe Hernández. pic.twitter.com/goZ6MPvWbT — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2020

Hernández fue asesinado en Brasil en mayo del año pasado y, según muestra la investigación, existen fotos del expresidente Uribe con él y la publicación de un trino lamentando su fallecimiento.



En respuesta, el exmandatario aseguró este jueves que nunca conoció al presunto narco. "Hay fotos de miles de colombianos que todavía se atreven a tomarse una foto conmigo en actos públicos", dijo Uribe.



"El señor, me cuentan los amigos de Valledupar, que hasta que se murió, siempre se habló de él como ganadero exitoso, nunca como un narcotraficante. La acusación de narcotráfico empieza a darse después de la muerte del señor Hernández", afirmó Uribe.



El jefe máximo del Centro Democrático también dijo que "si hubo personas inescrupulosas abusando del nombre de personas, del Presidente de la República, de mi nombre para pedir dinero y cometer crímenes, delitos durante el proceso electoral, que esto lo sepa el país".



"En mi larga carrera política jamás ha pasado por mi mente comprar votos. He sido riguroso desde mi primera elección como concejal en 1974. Le he contado al país en innumerables ocasiones quiénes han sido los gerentes de mis campañas, personas de la más alta reputación", afirmó.



POLÍTICA