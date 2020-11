Coaliciones, la primera apuesta para la campaña del 2022

Tal y como sucedió en 2018, las coaliciones entre diferentes sectores políticos se perfilan hoy como las protagonistas de las elecciones presidenciales de 2022, cuya campaña, aún distante, comenzó a esbozarse.

Esta semana y exactamente a un año y medio de la primera vuelta presidencial, en mayo de 2022, el escenario político se agitó con los pronunciamientos hechos en EL TIEMPO por el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y por el exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Sergio Fajardo.



(Lea también: Uribe pasa al ataque contra Fajardo)



Los dos líderes políticos dejaron claras sus posiciones frente a la puja por la jefatura del Estado, y los acuerdos políticos con otros sectores parecen ser una de las vías para hacerse con el poder.



En 2018 el actual presidente, Iván Duque, y su partido, el Centro Democrático, llegaron a la Presidencia de la República luego de realizar una alianza política con el expresidente Andrés Pastrana, la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el embajador en la OEA, Alejandro Ordóñez.



(Lea también: 'Con el señor Petro no voy a hacer ningún tipo de alianza política')



En la primera vuelta presidencial también hizo presencia la Coalición Colombia, de la cual hicieron parte Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo y la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Y en el caso de Gustavo Petro, el candidato de izquierda, su campaña recibió adhesiones solamente al final.



(Lea también: Gustavo Bolívar pronostica cómo sería el país con Petro de presidente)



Para la próxima contienda presidencial, y luego de lo dicho por Uribe y por Fajardo, esta semana lo que se ve es la disposición de ambos sectores políticos a realizar alianzas con diferentes fuerzas e ir construyendo un proyecto de país que seduzca a los colombianos en los comicios de 2018.

Uribe, en coalición

El primero en dar puntadas de lo que se viene fue Uribe. El exmandatario dejó claro que el uribismo debe tener una “gran apertura” a una “coalición” en el año 2022. En otras palabras, que el Centro Democrático debe buscar acuerdos con otros sectores políticos para retener la jefatura del Estado.



(Lea también: 'El viejo socialismo era más franco, los nuevos son solapados’: Uribe)



Y en este camino, los resultados del actual gobierno serían, en opinión de Uribe, vitales. “Yo le he planteado al partido lo siguiente: hoy no somos oposición, sino que una persona nuestra está en el Gobierno, que es el presidente Duque. Yo estoy sometido a una afectación muy grande de la reputación que me duele, y seguiré haciendo todo el esfuerzo por demostrar que soy honorable. ¿De qué depende la competitividad? El Gobierno ha hecho cosas buenas. Lo que necesita el Gobierno es comunicar mejor”, le dijo el expresidente a EL TIEMPO.



Sin embargo, todavía no es claro qué sectores políticos estarían dispuestos a realizar coaliciones con el uribismo.



Y sobre uno de los potenciales aspirantes presidenciales del uribismo, el actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, Uribe fue claro: “Yo le dije hace pocos días: ‘Carlos, usted ha ganado batallas en el Congreso por su preparación, su elocuencia, su transparencia, pero tiene que ganarlas en la opinión pública’ ”.



Finalmente, aseguró que sus hijos, Tomás y Jerónimo, “no están en plan de aspirar” a cargos de elección en el 2022.

Fajardo, en el centro

Otro que dejó clara su posición fue el exgobernador y aspirante Sergio Fajardo. En entrevista con EL TIEMPO, fue enfático en que su línea es el centro y que no hará alianzas ni participará en consultas con Gustavo Petro ni con el uribismo.



Aunque se mostró favorable a realizar coaliciones y competir con otros aspirantes, Fajardo fue claro en que ese tipo de “convergencias” tienen que ser “por fuera de los extremos”.



Esto significa que por el lado de los alternativos hay dos sectores claramente identificados: el de Fajardo y el de Petro, alrededor de los cuales seguramente gravitarán otros líderes que han manifestado su intención de competir por la presidencia.



Para varios observadores, los movimientos de esta semana fueron las primeras puntadas de la campaña presidencial, pero falta saber cómo jugarán otros grandes líderes de la política colombiana, lo cual solamente se conocerá el próximo año, cuando la competencia presidencial se tome la agenda nacional.

POLÍTICA