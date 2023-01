El expresidente Álvaro Uribe, jefe del centro Democrático, presentó desde Valencia, en España, un resumen de su intervención en el Instituto iberoamericano y Buen Gobierno.



Sin mencionarlo de manera explícita, se refirió a lo que contempla la declaración conjunta suscrita este fin de semana en Caracas entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en donde se establece que Venezuela como país garante apoyará al gobierno de Colombia en su objetivo por mantener el cese bilateral y la paz total.

De acuerdo con Uribe, el gobierno del presidente Nicolás Maduro puede ser eficaz para que el Eln acepte el cese de actividades criminales. Sin embargo dijo que esa mediación puede imponer un acuerdo de sumisión como aquel "peligroso e inútil" que se hizo con las Farc.



Uribe le dijo a los periodistas que "las mediaciones internacionales ideológicas no faciliten acuerdos si no sumisiones". Aseguró que Colombia pasó las líneas rojas de frente a las Farc y dijo que en eso tuvieron incidencia los mediadores ideológicos Cuba y Venezuela.



Al explicar cuáles fueron esas líneas rojas aseguró que hubo impunidad total, elegibilidad de terroristas aún sin cumplir penas alternativas y firmaron un acuerdo incumplido.



"El gobierno de Venezuela puede ser efectivo para que el el Eln, la guerrilla con la cual ahora se pretende negociar, acepte cesar acciones criminales, lo que llaman, y yo no estoy de acuerdo con esa denominación, el cese bilateral. Pero esa mediación de Venezuela también es un peligro para un acuerdo final que termine sumisión", señaló el jefe del centro Democrático.



Uribe destacó que el presidente Petro parece decirlo todo, lo cual facilita el debate democrático y la oposición.



"Al presidente Petro lo apoyaron abiertamente todos los grupos que él hoy invita la paz total. La opinión pública casi que guardó silencio o estuvo resignada", aseguró el expresidente desde territorio español.



Uribe fue reiterativo en sus críticas al acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las Farc y dijo que las masacres vienen desde tiempo atrás y que "ni el presidente Duque ni el presidente Petro son responsables".



