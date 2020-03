Uribe insiste en que la JEP 'debe ser eliminada'

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de JEP amnistiar a la Mata Hari' de las Farc y catalogar la bomba a Escuela de Guerra como 'ataque válido', diversos sectores del uribismo salieron este martes a cuestionar esa justicia transicional.

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los más contundentes y a través de su cuenta de Titter pidió acabar con la JEP. Escribió que "La JEP debe ser eliminada. Bastante lo dijimos en la campaña",

La senadora Paloma Valencia también salió a cuestionar a la Jurisddicción Especial para la Paz. Dijo que en el fallo, se les quitó la calidad de víctima a la escuela y a los 14 militares heridos. "Según la JEP, el atentado se enmarcó en el derecho internacional humanitario. ¿Es en serio?", escribió.

Tampoco se quedó atrás Margarita Restrepo, representante a la Cámara del Centro Democrático por Antioquia.

📽️ Hacía mucho no veía una noticia tan aterradora como esta. INACEPTABLE que a terroristas, asesinos, y bandidos se les de amnistía sólo por ser de las Farc. La JEP es un adefesio, muy peligroso para Colombia.



Pero por supuesto que también hay quienes salieron en defensa de la JEP, como es el caso del senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia. Aseguró que el comisionado de paz, Miguel Ceballos dijo que las Farc no han cumplido. "Qué cinismo. No dijo q muchos se han devuelto a la guerra porq han matado 191 excombatientes y prefieren morir peleando; no les han cumplido con proyectos productivos y les cambian la JEP unilateralmente", escribió el Twitter