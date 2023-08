A través de un trino largo, el expresidente Álvaro Uribe reiteró su tesis de que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010-2018, estuvo vinculado directamente con la entrada de dineros irregulares de Odebrecht a su campaña presidencial.



Uribe recordó que hizo una carta con Andrés pastrana en la que denunciaron los supuestos aportes de Odebrecht en temas como cuantías, fechas, beneficiarios y más. Según el expresidente, “todo resultó exacto”.



Este señaló que la carta se hizo con ayuda de Carlos Plata y “un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos” y que se hizo en la oficina del entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, que también habría participado del encuentro.

Santos financiado por Odebrecht:



1) El exPresidente Andrés Pastrana y mi persona produjimos una carta pública sobre aportes de Odebrecht, cuantías, fechas beneficiarios. Todo resultó exacto.



Informantes: Carlos Plata y un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos.… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 2, 2023

“Afirmaron tener las pruebas de la participación directa se Santos en la gestión del dinero pero que no nos las entregaban porque se ‘caía el establecimiento’”, expresó Uribe, que aseguró que la prueba directa estaría en Brasil.



En este segundo aspecto, el expresidente aseguró que uno de sus abogados y que también es representante judicial de Odebrecht en Colombia, Jaime Granados, le dijo que había una prueba de la vinculación del expresidente Santos, pero que por acuerdo de confidencialidad “no podía comunicar”.



“El doctor Jaime Granados, después que asumió como abogado de Odebrecht, me dijo que por acuerdo de confidencialidad no podía comunicar sobre la prueba que en Brasil existe de la participación directa en Santos en la gestión de los recursos”, señaló el expresidente.



Horas antes, Uribe lanzó otra serie de trinos en las que aseveró que “Santos miente” y que este omitió las supuestas reuniones que tuvo con la constructora brasileña para que le financiaran la campaña. “Santos miente, no despidió ministras con intereses personales en contratos con Odebrecht”, añadió el mandatario.

Óscar Iván Zuluaga. Foto: Fiscalía

Todos estos pronunciamientos del expresidente Uribe en contra de su sucesor se dieron en respuesta a la declaración de Juan Manuel Santos en el juicio en contra del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. Este testificó en la jornada del martes y aseguró no tener conocimiento de posibles acciones irregulares del que fue funcionario de su gobierno.



Por otro lado, desde hace años, el expresidente Álvaro Uribe ha reiterado la tesis de que Juan Manuel Santos ha estado vinculado directamente a la entrada de dineros irregulares de Odebrecht a su campaña. Incluso, con el proceso en contra de Óscar Iván Zuluaga por cuenta de recursos de la constructora brasileña a su campaña presidencial, Uribe ha llamado la atención de que supuestamente en las toldas santistas ocurrió lo mismo.



“Lo que no se le puede olvida al país es que, cuando acusan a Óscar Iván (Zuluaga) que Odebrecht habría pagado en el extranjero un excedente al publicista -Duda Mendoza-, Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht”, dijo el mandatario entre 2002-2010.