En esta entrevista con EL TIEMPO, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se destapó sobre la campaña presidencial del 2022. Afirmó que Gustavo Petro es un “peligro” para el país; que Fajardo no tiene más tesis sino que el uribismo es un extremo político y que Óscar Iván Zuluaga no genera “noticias explosivas”, pero que está sembrando credibilidad.



Usted ha dicho que el tema económico dependerá de las decisiones políticas que se tomen el próximo año. ¿Cuáles decisiones políticas le preocupan?

A mí me preocupa la elección de Petro, porque la sola rabia de Petro con la empresa privada, con la democracia colombiana, causa pánico. Así él llegue a ser un santico en el Gobierno, su sola rabia causa pánico. Y me preocupa la elección de anémicos, de aquellos de la democracia acomplejada, que saben que la empresa privada se necesita, pero no se atreven a defenderla, legitiman ese discurso neocomunista de la izquierda y tienen un discurso democrático lleno de timideces y acomplejado. Me daría mucha satisfacción un presidente que diga ‘aquí recuperamos totalmente la seguridad y no vamos a alterar el crecimiento económico de Duque’.



¿Y qué le preocupa en concreto de Petro?

Petro, por ejemplo, habla nuevamente del impuesto al patrimonio y habla con unas mentiras tremendas. No sé de dónde saca algunas cifras y me mete a mí y, a la hora de la verdad, el patrimonio mío es muy moderado y está todo en el país y a la vista de los colombianos. Y otros hablando a toda hora de impuestos. De lo que deberían hablar es de austeridad en el Estado, de cero corrupción, de recuperar totalmente la seguridad y acelerar las políticas sociales.

"Quieren que me dedique a cuidar a mis nietecitos y mis nietecitos lo que necesitan es un presidente que sepa administrar bien el país".



Álvaro Uribe con Juan Francisco Valbuena en @ELTIEMPOhttps://t.co/9aj0NQqy9P — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 22, 2021

¿Cómo analiza usted las menciones de Petro a la tierra improductiva y a su hacienda, El Ubérrimo?

Lo que ha sido improductivo ha sido el ataque de él a mis tesis, que nunca las pudieron derrotar. Lo único que pudieron hacer fue afectarme la reputación con todo este montaje judicial que ayudaron a crear. Él ignora, por ejemplo, que yo tengo un predio moderado en el tamaño, que he trabajado toda la vida en el campo y que insisto en el campo, que ahí hay una productividad sostenible bien importante.



¿Es decir que para usted una posible elección de Petro sí podría terminar en expropiaciones de tierra?

Él es muy oportunista, se ajusta. Por ejemplo, Chávez fue un engaño, menos a los que lo habíamos estudiado más. Hay una entrevista de Chávez días antes de la elección. Chávez era un hombre muy simpático, diferente a Petro, que es impostado y con una rabia que genera pánico. Y no mira de frente. En esa entrevista, Chávez dice que era amigo de la empresa privada, de las libertades, se declaraba anticastrista. Llegó e hizo todo lo contrario. Petro tiene una capacidad de enredo y de daño que uno no sabe por dónde pueda coger. Todos los problemas del país los tiene un predio moderado de Álvaro Uribe que ha sido un trabajador del campo toda la vida. No, el señor es muy peligroso. Y a los colombianos no se les puede olvidar a Petro días antes del paro incitando. No, ese es un peligro de señor.

Gustavo Petro, uno de los precandidatos presidenciales de los que habló Uribe. Foto: Mauricio Moreno

¿Por qué ha atacado en los últimos días a Sergio Fajardo?

Es que el doctor Fajardo no tiene más camino de decir ‘es que el uribismo polarizante, la extrema’, ¿cuál extrema?, ¿usted ha visto una extrema en el mundo sacar una ley como la de reducción de la jornada de trabajo?, ¿es extrema un gobierno como el mío en el cual tuvieron la misma protección Petro y Piedad Córdoba, mis radicales opositores? El doctor Fajardo no tiene más cuento que ese. Que el uribismo, que ha manejado veinte años el país. Perdón, en estos veinte años él ha sido cuatro años alcalde de Medellín y otros cuatro años gobernador de Antioquia gastando dinero del Estado para publicidad personal. Yo estuve ocho años en la Presidencia, ocho años en la oposición y he respetado la independencia del presidente Duque. Entonces me puse a pensar, a toda hora este maltrato a nosotros y uno que ha sido bien prudente con el doctor Fajardo, por eso le dije, el doctor Fajardo no es corrupto, pero es un pésimo administrador. Y él dice: que Uribe se dedique a cuidar sus nietecitos. Lo que pasa es que los nietecitos míos, como las nuevas generaciones de colombianos, van a querer que el país lo administren bien, no importa que sea un joven o un viejo como el doctor Fajardo.



Hablando sobre el Centro Democrático, ¿cuáles fueron los problemas que hubo en la conformación de la lista al Senado?

¿Que hay dificultades?, por supuesto, es un partido democrático. Las he manejado con prudencia, con paciencia. Soy de la idea de que en un partido democrático las contradicciones hay que manejarlas con mucha delicadeza. Soy muy paciente frente a las dificultades en el interior del partido. Qué bueno que esté la juventud de Miguel Uribe Turbay. Los guetos nunca triunfan. Cuando los partidos dejan de ser democráticos y amplios y se van encerrando y se vuelven grupitos de guetos fanáticos, nunca triunfan. Cómo no va a ser plausible el valor de Miguel Uribe que ha sido un crítico con argumentos de la alcaldía de Bogotá y del doctor Gustavo Petro.

¿Las ausencias de varios senadores uribistas en la lista al próximo congreso pueden resquebrajar un poco la presencia del Centro Democrático en el Senado?

Claro que son bajas. José Obdulio Gaviria tuvo un problema de salud, que lo está superando. Ernesto Macías desde hace mucho tiempo dijo que quería retirarse del Senado. Era previsible. Me preocupa que un hombre joven, como Fernando Nicolás Araújo, que fue bien destacado en el manejo económico, se retire. Vino a mi casa y me sorprendió diciéndome que su propósito de vida era regresar al sector privado. María del Rosario Guerra ha sido una gran líder en los temas económicos. Ruby Chagüi me ha ayudado desde el 2005, que terminó en la universidad. Me da mucha tristeza que no vuelva porque le hicieron en Córdoba una trampa de corrupción política. Ella dice que con las amenazas de esas trampas no puede volver al Senado.



¿Cómo fue el caso del representante Edward Rodríguez?

Él debe saber que este partido lo único que ha hecho es darle oportunidades y tratarlo con respeto. Hay unas cosas que hay que corregir. Él lo sabe. Él llamo hace unos días y dijo que quería retirar la renuncia a la lista al Senado. Me consultaron, se hicieron otras consultas y dije que si quería retirar la renuncia al partido, se le aceptaran. Nunca me referí a los comentarios de él. Lo que pido es que haya respeto en el partido, a los compañeros y a las reglas de esta colectividad, que son democráticas.

Luego de conocer la decisión del partido, de no aceptar mi renuncia, quiero manifestarle a todos los Colombianos que aspiraré al senado de la República y estaré en la lista del @CeDemocratico con el #Numero5 .Seguiremos en la lucha PORQUE LO PRIMERO Es COLOMBIA 🇨🇴 #FelizMartes pic.twitter.com/qwlgUJrjYj — Edward Rodríguez (@EDR_CD) December 21, 2021

¿Y qué opina de las constantes diferencias del representante Gabriel Santos con el Gobierno y con algunos integrantes del partido?

Veámosle las cosas buenas. Es un hombre muy estudioso. Manejemos con prudencia estos temas. Él hace parte del pensamiento fundamental del partido. Yo le hablo con cariño a él y muchas veces al doctor Edward. Le he dicho ‘hombre, Gabriel, las críticas argumentales en un partido democrático no se pueden eliminar. Procede con mucha prudencia con tus compañeros y con el presidente Duque’. Llegará un momento en el que van a conversar con el presidente Duque.



¿Cómo ha visto el desarrollo de la aspiración presidencial de Óscar Iván Zuluaga?

Óscar Iván es una persona muy seria, que no produce noticias explosivas, pero todos los días va sembrando credibilidad. Invito a los colombianos a ver el proceso transparente que lo eligió, su recorrido por la empresa privada y en el Gobierno. Cómo sabe de manejar las políticas económicas y sociales. Él no produce la noticia morbosa, espectacular, pero va sembrando credibilidad. Por él no tengo sino respeto y por las reglas de juego que lo eligieron candidato del partido.

El aspirante presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga. Foto: Óscar Fabián Bernal. Archivo EL TIEMPO

¿A usted qué camino le suena más: que Óscar Iván Zuluaga ingrese a Equipo por Colombia o que el Centro Democrático se vaya solo a la primera vuelta presidencial?

En cuanto a acuerdos con otros partidos para una coalición, lo maneja él. A mí me toca hacer campaña por el partido, recordar tesis, estimular los logros del presidente Duque, decir lo que falta (…) y me toca también decirle al doctor Fajardo ‘no se equivoque con nosotros’, o decirle al doctor Petro ‘ no nos enrede’. Me toca hacer ese gasto, que no es de la personalidad de Óscar Iván ni de su condición de candidato del partido. A mí me toca hacer esos gastos y los seguiré haciendo, porque el doctor Petro es un enredo para el país, un peligro.



¿Por qué algunos dicen que usted en realidad apoyará a la Presidencia es al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez?

Para qué le voy a hacer historia con el doctor Federico Gutiérrez, al que tanto he apreciado. El que tiene que hacer la historia es él, de lo que ha sido la relación con nosotros. No yo.



¿A usted le gustaría que él fuera presidente de Colombia?

Nosotros tenemos un candidato que es el doctor Óscar Iván Zuluaga, un hombre serio, de credibilidad y de una gran trayectoria. Nosotros tenemos unas tesis y lo fundamental es que quiero ver en la Presidencia de Colombia, por el bien de este país, a un buen administrador, comprometido con la democracia, la libertad, la seguridad, que no le tiemble la mano para enfrentar el narcotráfico

