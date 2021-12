“Quieren que me dedique a cuidar a mis nietecitos y mis nietecitos lo que necesitan es un presidente que sepa administrar bien el país”, le dijo el expresidente Álvaro Uribe a EL TIEMPO sobre el futuro político del país.



El jefe máximo del Centro Democrático habló con este diario sobre el gobierno del presidente Iván Duque, del que dijo que ha tenido aciertos, pero que todavía hay cosas pendientes, y de la campaña presidencial que se desarrolla.



“Me preocupa mucho la elección de Petro. La sola rabia de Petro con la empresa privada y la democracia colombiana causa pánico. Así él llegue a ser un santico en el gobierno, su sola rabia causa pánico”, afirmó el exmandatario.



De igual forma, el jefe máximo del Centro Democrático habló sobre los extremos del espectro político y negó que su partido represente uno, como lo han manifestado algunos precandidatos de la Coalición Centro Esperanza.



En tal sentido, afirmó que se puso "a pensar: a toda hora este maltrato a nosotros y uno que ha sido bien prudente con el doctor (Sergio) Fajardo. Por eso dije que el doctor Fajardo no es corrupto, pero ha sido un pésimo administrador".

"Quieren que me dedique a cuidar a mis nietecitos y mis nietecitos lo que necesitan es un presidente que sepa administrar bien el país".



Álvaro Uribe con Juan Francisco Valbuena en @ELTIEMPOhttps://t.co/9aj0NQqy9P — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 22, 2021

Uribe también explicó algunas de las situaciones que se han dado en el Centro Democrático en esta campaña y sobre el aspirante presidencial, Óscar Iván Zuluaga, manifestó que él es "una persona muy seria, que no produce noticias explosivas, pero que todos los días siembra credibilidad".



"En cuanto a acuerdos con otros partidos para alguna coalición, lo maneja él (Zuluaga). A mí lo que me toca es hacer campaña por el partido, recordar tesis, estimular los logros del presidente Duque, decir lo que falta (…) y me toca también decirle al doctor Fajardo ‘no se equivoque con nosotros’, o decirle al doctor Petro 'no nos enrede’. Me toca hace ese gasto, que no es de la personalidad de Óscar Iván. A mí me toca hacer esos gastos”, afirmó Uribe,

