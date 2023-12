Uribe habla tras señalamiento a fiscal que estaría presionando a expara para enlodarlo

El expresidente Álvaro Uribe se manifestó en redes sociales a las denuncias de un fiscal que supuestamente estaría ofreciendo beneficios para que un vinculado al caso del parqueadero Padilla lo vincule con el paramilitarismo, y que fue revelado por EL TIEMPO. "Vuelve y juega", dijo Uribe.



Con un video de poco más de 3 minutos, el exmandatario aseveró que se trataría de la misma táctica usada en otros casos en los que lo han tratado de vincular con el paramilitarismo. Incluso relacionó el caso que tiene en la Fiscalía por presunta manipulación a testigos con estos hechos.



"Vuelve y juega: un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un señor beneficios para resolver su problema jurídico si me acusaba de paramilitar. El señor dice que no me conocía. Al señor se le conoce como Lucas o Jacinto. Lo acusan de manejar el parqueadero Padilla", fue uno de los apartes del video.

Jacinto Alberto Soto Toro, exjefe de finanzas de paramilitares. Foto: Fiscalía

Uribe reiteró en varios apartes que las denuncias no vinieron de su equipo jurídico sino que un "abogado ajeno a mi defensa ha denunciado". Y solo fue en ese momento que se unieron a la denuncia de este caso.



El mandatario aprovechó esta situación para poner en entredicho la actuaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que fue la primera encargada de vincularlo a un caso de posible manipulación de testigos.



"En el pasado me llegaban muchas informaciones. Mandé que se verificara y la sala de instrucciones me puso preso porque decía que yo había mandado a sobornar a los testigos", dijo Uribe, que se mantuvo en que nunca ha hecho una oferta para manipular testigos.



"Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado", concluyó.

Lo que reveló EL TIEMPO

El vinculado en el caso Padilla y mencionado por el expresidente es Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas. En un documento conocido por EL TIEMPO, la defensa de Soto Toro asegura que su cliente ha venido siendo objeto de presiones para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



De hecho, acaba de contactar a la defensa del exmandatario para poner de presente lo que, dice, está sucediendo.

Vuelve y juega: ofrecen beneficios para que me señalen de paramilitar. Y me pusieron preso por pedir verificaciones. pic.twitter.com/P3rfkWnKDP — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 3, 2023

Al fiscal que están recusando es a Álvaro León Polo Hincapié, un curtido funcionario con más de 20 años en la entidad, actualmente encargado del despacho 132 especializado de Justicia Transicional y quien, además, ha sido coordinador del grupo de tareas de exhumaciones de esa jurisdicción.



En el escrito, firmado por el abogado Jorge Rodríguez Galvis (quien asumió la defensa de Soto Toro en octubre pasado), se empieza por señalar que inicialmente a su cliente se le asignó un abogado de oficio de manera irregular.



“En todas y cada una de las visitas que el abogado de oficio efectuó, su mensaje fue claro y tendencioso: mi prohijado debía acogerse a la figura de sentencia anticipada, pues esa era ‘su mejor opción’. Para ello, le recomendó ‘entregar la información relevante que conociera sobre personas de trascendencia política’”, se lee en el documento.



Y, en diálogo con EL TIEMPO, Rodríguez Galvis agregó que a su cliente se le señaló directamente hablar del expresidente Uribe Vélez: “Él no tiene nada que decir contra el expresidente”.



Además, aseguró que el abogado de oficio le pidió consignarle 120 millones de pesos: “Anexamos como prueba un papel con una cuenta bancaria y un nombre que le pasó de su puño y letra el señalado abogado, quien decía ser cercano al fiscal del caso”.