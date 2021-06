'El Comité del Paro ha promovido y legitimado los bloqueos': Uribe

Con un marcado énfasis en la necesidad de ejercer autoridad frente a los bloqueos que afectan la economía del país, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le entregó algunas de sus impresiones sobre la situación social a EL TIEMPO.



El exmandatario dejó ver sus críticas al Comité Nacional el Paro y lo señaló de promover y legitimar los bloqueos que se ven en algunas regiones del país.



(En otras noticias: ¿Cuáles son las posibilidades de que Vargas sea candidato en 2022?)

¿Cómo le fue en su reunión con el presidente Iván Duque, hace unos días?



Yo hablo con el presidente Duque de la manera más respetuosa, siempre con aprecio y sinceridad.



¿Y qué conclusiones o decisiones salieron de ese encuentro?



De una conversación con el presidente Duque y mi persona no pueden salir decisiones. Él es el Presidente de la República, es quien decide. En mi caso soy un simple ciudadano con responsabilidades en un partido, sin competencias ni pretensiones decisorias.



¿Por qué afirmó recientemente que al Gobierno le ha faltado autoridad?



Creo que al Estado en su conjunto le ha faltado autoridad. Las decisiones anunciadas por el presidente Duque el viernes en Cali son de autoridad, que Colombia necesita, y que confiamos sean eficaces y sostenidas. Un mes de destrucción del país indica que hay fallas de autoridad y celebro que se corrijan.

Facebook Twitter Linkedin

Este domingo se llevaron a cabo marchas en defensa de la Fuerza Pública y contra los bloqueos. Foto: Jaiver Nieto

Para usted, ¿qué se debe negociar con el Comité del Paro y que no se debe negociar?



El Comité del Paro ha promovido y legitimado los bloqueos, ha invocado la legalidad con una equivocada apelación a la Organización Internacional del Trabajo, que nunca ha legalizado la violencia. Mientras más se negocie con promotores de violencia, más violencia habrá. Es el momento de decirle al país que las protestas de las cuales se habló en La Habana no se pueden admitir en sus expresiones violentas. La autoridad se ejerce, de manera firme y transparente, no se negocia con quienes amenazan con bloqueos, ofrecen desmontarlos y anuncian que los volverían a imponer.



(Le sugerimos: Miguel Ceballos comenzó su campaña por la Presidencia en 2022)



¿En su opinión qué debe hacer la Fuerza Pública a los bloqueos?



La autoridad se ejerce con eficacia y se legitima con transparencia. En el Centro Democrático publicamos un comunicado pidiendo despliegue total de las Fuerzas Armadas, que allí donde haya violencia, bloqueos, actúe la Fuerza Pública al mando de un oficial de alta graduación, responsable de desmontar los bloqueos, de evitar la violencia y de proceder con absoluto respeto a los derechos humanos. No puede ser que continúen estas masacres contra la policía. Con una narrativa equivocada del anterior gobierno se le ha llevado a una situación de víctima indefensa. Conocedores de la indefensión de la Policía los violentos aumentan su ofensiva criminal contra sus integrantes. Habría que revisar la dotación de armas para que realmente sean disuasivas. Sin autoridad eficaz primero se apela a la legítima defensa privada y puede llegarse a organizaciones criminales de justicia privada, como el paramilitarismo, que se desmontó entre 2002 y 2010.

Recorrimos las calles de #Cali, donde dialogamos con los ciudadanos que rechazan la violencia, el vandalismo y los bloqueos, y quieren los cambios que necesita Colombia pero construyendo consensos; juntos y escuchándonos mutuamente saldremos adelante. pic.twitter.com/PRDY1wWyPn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2021

¿Hasta dónde cree que llegue esta crisis social y económica que se está viviendo?



La violencia y los bloqueos han aumentado la crisis social y económica. En el Valle del Cauca el 32 % de las empresas han estado en parálisis y el 31 % en restricciones. El daño de este mes de violencia iguala lo que se necesita en recaudo de nuevos impuestos para superar la agudización de la violencia y avanzar en la política de juventud. Se requieren tramitar con urgencia en el Congreso los impuestos que debe pagar el sector más pudiente para atender la problemática social, solución que legitima a la autoridad democrática.



Hay algunos sectores de centroderecha que han hablado de que Germán Vargas Lleras sea candidato presidencial en 2022, ¿le gusta esa idea?



En el Centro Democrático se ha priorizado la necesidad de resolver este problema de violencia y de crisis social y después hablar de candidaturas. Lo nuestro es seguridad, emprendimiento y política social. Mi situación personal me limita para hablar de candidaturas. El Centro Democrático está dispuesto a coaliciones y hay conciencia que no podemos ser una tercera Cuba, ni una segunda Venezuela y correr los riesgos de Chile

En otras noticias de política

'Están asfixiando a Colombia y no lo vamos a permitir'



Las explicaciones de Rodrigo Lara por su voto a Mindefensa



Senado votó a favor del ministro de Defensa y se quedará en el cargo



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

@juanfvalbuena