La actividad política y jurídica de los últimos días en Colombia gravita, especialmente, alrededor de Álvaro Uribe Vélez. La decisión de la jueza 30 de garantías, Clara Ximena Salcedo, de dejarlo en libertad fue celebrada por sus seguidores como una gran victoria a pesar de que el juicio contra el líder del Centro Democrático sigue en pie.



Consciente de esta situación, Uribe aprovechó que todos los focos le apuntaban para hablar de su caso, pero para tirar línea de la campaña presidencial en la que se elegirá el sucesor de Iván Duque: .“Ojo con el 2022”, alertó Uribe sobre lo que él llamó el “proyecto socialista” en Colombia.



En los 12 minutos de su primera intervención en libertad, el exmandatario apeló al miedo que en ocasiones anteriores le fue tan rentable electoralmente.



“No podemos permitir que el narcoterrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas”, dijo.



“Avancemos en iniciativas de progreso social y económico que sean la alternativa al riesgo socialista, que pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua, y que tiende mantos de incertidumbre sobre otros países de la región”, argumentó.

Para muchos, la advertencia tiene nombre propio: Gustavo Petro. Eso parece saberlo incluso el que, muy seguramente, será uno de los más fuertes candidatos de izquierda, quien, tan pronto se produjo la liberación de Uribe, escribió: “A Uribe se le derrota en las urnas, y por una sociedad que sepa que es la democracia”.

A Uribe se le derrota en las urnas, y por una sociedad que sepa que es la democracia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2020

Así las cosas, ¿Uribe dio el banderazo de partida de las elecciones de 2022?



Para diferentes observadores, las menciones de Uribe este lunes serían el comienzo de la puja presidencial, al menos en el interior del uribismo



Y, para complementar el debate político, aparece la propuesta de un referendo que contiene varios temas que han estado en los propósitos de buena parte de la sociedad: el ingreso solidario, la reducción del Congreso y derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre ellos.



Lo cierto es que el ambiente electoral en Colombia cada día copa más la agenda pública. De hecho, hace unos días el presidente Duque también había confesado que el tema era uno a los que más tiempos le iba a dedicar en adelante.

Reflexiones en el día de la libertad procesal https://t.co/2mdkJ8T3XC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 12, 2020

En efecto, al intervenir de manera virtual en la cumbre de Concordia Summit, el Presidente se refirió a los riesgos que ve para las elecciones que se avecinan en algunos países de la región y para Colombia en 2022.



“Trabajaré día a día para recuperar la economía, pero al mismo tiempo voy a trabajar arduamente para que los colombianos puedan tener el mejor debate político, que sea transparente y preciso para que las decisiones que se tomen en el 2022 no sean basadas ni en la polarización, ni en la demagogia ni en el populismo”, dijo Duque, en clara sintonía con lo que semanas atrás había dicho su vicepresidenta:



“Tenemos que dejar esto bien enrutado en estos próximos 2 años porque no sabemos después en qué manos va a estar este país, esperamos que este país no vaya a tomar malas decisiones en materia política, pero en dos años tenemos que mostrar un cambio muy profundo para que la gente tenga confianza en lo que significa un modelo de economía de mercado y un modelo de democracia que es lo que hay que sostener en Colombia a cualquier costo”, aseguró Marta Lucía Ramírez, la 'vice'.



Se trata de tres de los líderes más representativos de un ideario que defiende unas tesis políticas que van en contra de lo que en un momento dado Uribe llamó el castrochavismo y al que ahora sencillamente denomina socialismo.

Un calificativo que ha tenido un inédito y sorprendente eco incluso en la campaña electoral de Estados Unidos. Y también en este caso el nombre que emerge es el de Gustavo Petro.



“Lo que ocurre allá es que Joe Biden recibió el apoyo del socialista Gustavo Petro”, dijo Donald Trump. “Eso no está bien, no es un buen apoyo”, recalcó Trump, antes de recordar que el congresista colombiano militó en la guerrilla del M-19.



“En mi administración trabajaremos junto con nuestra contraparte colombiana para estabilizar la región”, prometió Trump.



Así las cosas, entre temores y señalamientos, cada día de manera más frecuente empieza a perfilarse como será la campaña presidencial y quiénes serán los protagonistas.

