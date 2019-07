Uribe destapó las cartas de su estrategia para la campaña

El expresidente Álvaro Uribe destapó este fin de semana lo que serán sus principales cartas alrededor con las cuales piensa moverse su partido para conseguir el mayor número posible de credenciales en las elecciones de octubre próximo.

Para comenzar, el jefe del Centro Democrático resaltó que el suyo es el “partido de la seguridad”, en clara coherencia con lo que han sido sus campañas políticas. Y en ese camino se refirió a la defensa que el partido está haciendo a las Fuerzas Armadas .



Pero también dijo que es una colectividad que estimula la economía fraterna, por lo que hay que estimular permanente la inversión privada y la política social con acciones de corto y largo plazo. Igualmente resaltó los proyectos que en defensa del medio ambiente han radicado.

Tras esto destacó que “toca trabajar por los obreros y los trabajadores colombianos”. Y enseguida volvió a hablar de dos proyectos de ley que si bien podrían ser muy populares a la hora de la campaña, buena parte de los conocedores del tema los rechazan.



La primera de estas iniciativas es un proyecto de ley que busca aprobar una prima legal adicional a trabajadores hasta 3 salarios mínimos.



Para el Ministerio de Hacienda, esa prima podría tener un impacto negativo sobre la formalización laboral algo que a juicio de esa carta podría desembocar en un retroceso laboral, pues es un costo adicional para quienes generan empleo.



En su momento el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que solo en el sector público, donde hay 496.363 trabajadores que se beneficiarían con la bonificación propuesta, el costo es de 205.000 millones de pesos.



El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo que el proyecto de ley del senador Uribe, es la típica iniciativa con tufillo populista, que encarece el empleo.



De todas maneras este fin de semana Uribe anunció que insistirán en la prima adicional para trabajadores hasta de tres salarios mínimos de ingreso. A ese debate le restan dos debates en el Congreso para convertirse en ley.

Necesitamos el trabajo por días, por horas, las cotizaciones de la seguridad social por días y por horas y una reducción prudente de la jornada laboral

TWITTER

Pero el senador también dijo que Colombia requiere modernizar su legislación laboral y explicó que hay familias trabajadoras que se gastan hasta cinco horas en transporte al día y tienen que cumplir jornadas de trabajo de ocho horas



“Necesitamos el trabajo por días, por horas, las cotizaciones de la seguridad social por días y por horas y una reducción prudente de la jornada laboral”, dijo el jefe del Centro Democrático.



En ese sentido Uribe ya anunció que está alistando un proyecto de ley de la jornada laboral. La iniciativa, según el Centro Democrático se inclina a “facilitar el trabajo por días y por horas, lo mismo las cotizaciones a la seguridad social”.



Se plantea “una prudente reducción de la jornada de trabajo” que hoy es de 48 horas semanales.



Para Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, este proyecto de Uribe “no es nada novedoso”, pues es algo que ya está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.



Sin embargo, considera que “es gravísimo” pues lo único que hace es legalizar la precariedad de muchos colombianos.

Gracias a Nubia Stella Martinez, directora y a los funcionarios del CD; unas palabras sobre el Gobierno y otras sobre el partido pic.twitter.com/h4YEqcTxDW — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 28, 2019

Pero Uribe también hizo mucho énfasis en los logros que ha tenido el Gobierno del presidente Iván Duque. Comenzó por señalar que esta es una administración "transparente".



Pero igualmente exaltó lo que ha avanzado en diferentes frentes, a pesar de las condiciones en las que se recibió el Gobierno.

En otras palabras es claro que la campaña del Centro Democrático también se apalancará en lo logros de este gobierno y de paso en una defensa del administración Duque.

Trabajo y seguridad social por horas y por días, reducción prudente de jornada laboral de 48 hrs pic.twitter.com/EuL5jx6QgJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 27, 2019

"Este partido ha sido un partido firme, sin claudicaciones en la lucha para que Colombia no sea absorbida por variables del castrochavismo", dijo Uribe al hablar de otro de los temas que se ha movido bastante y que tiene que ver con las Farc y Venezuela.



"Vamos a dar toda la lucha, sin tregua, en esta campaña", terminó Uribe.



Para Yann Basset, profesor de ciencia política de la universidad del Rosario, las propuestas laborales de Uribe "son absolutamente un tema de campaña".



Pero también consideró que se está viendo un cambio en el tablero de juego, pues está vez no está centrado en los temas de paz, como fue en las pasadas campañas



Basset igualmente destacó el hecho de que hacer cuatro años el Centro Democrático intentó renovar en la política local con sus candidatos, pero esta vez por el contrario le apostó a muchos coavales en donde vio que no tenía una gran opción de ganar. "Eso representa un cambio de táctica muy grande para el Centro Democrático", dijo.



