La clara advertencia de Uribe para sus concejales en Medellín

El jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, les hizo una clara advertencia a los concejales de su partido en Medellín. Les recordó que son partido de oposición y que no se les ha autorizado a hacer parte del gobierno municipal de Daniel Quintero.

Si bien no se hace mención a ninguno de los miembros del Concejo, la advertencia del expresidente, según fuentes cercanas a él, radica en que hay algunos de los concejales uribistas que se han acercado al alcalde Quintero.



El Centro Democrático tiene ocho concejales en Medellín, donde ese partido se ha declarado de oposición al burgomaestre.



A través de su cuenta en Twitter, Uribe les dice que el partido "no ha autorizado participación" en el Gobierno municipal



Pero también les recuerda que la oposición tiene que ser seria, motivada, argumental y no de insultos.



El Centro Democrático es partido de oposición en Medellín, no ha autorizado participación en el Gbno Mpal.



La oposición tiene que ser seria, motivada, argumental, no de insultos. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 28, 2021

POLÍTICA

