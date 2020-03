Uribe defiende la objeción de conciencia en el tema del aborto

Este lunes, el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, se refirió nuevamente a la ponencia que se encuentra en este momento en la Corte Constitucional, y la cual se espera votar esta semana, en la que se plantea despenalizar el aborto en el país si se realiza en el primer trimestre del proceso de gestación.



El líder del Centro Democrático aseguró que en este caso se debe promover la objeción de conciencia de los médicos. “El médico que diga por razones de conciencia yo no practico ese aborto eso hay que respetarlo”, señaló el senador Uribe.

En días pasados, cuando se conoció la ponencia del alto tribunal, el exmandatario indicó que si se aprueba la despenalización es conveniente que se preparara un referendo “contra la laxitud en el aborto”.



Aun así, el mandatario aseguró que si la ponencia que se encuentra en la Corte Constitucional se cae “por sustracción de materia, ya no se justifica el referendo” y que tampoco promovería que se cambie lo que ya está aprobado en el país referente al aborto. “El país no debe dar ese debate”, aseguró.



En el 2006, la Corte permitió, a través de la sentencia C-355, que se avale la interrupción del embarazo en el país bajo tres causales: el riesgo de la vida o salud de la madre, la violación y la malformación del feto incompatible con la vida.

El mandatario señaló que “esa parte, el país más o menos ya lo ha asimilado, quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo”. “En mi intimidad yo no estoy de acuerdo con las tres causales, pero las respeto (…) aún así las cosas las deberían dejar como quedaron en el 2006, para aplicar esa sentencia no se necesita legislación adicional”, precisó Uribe.



El expresidente Uribe indicó que no apoya la nueva sentencia de la Corte porque “científicamente está demostrado en qué momento se crea el ser humano y en qué momento el ser humano empieza a sentir dolor”.



El presidente Iván Duque también se refirió la semana pasada a este tema y señaló que él es una persona provida.



“En mi opinión personal, y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución, que salirse de esas tres causales que son claras me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana”.



