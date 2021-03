Críticas del uribismo a declaración de presidente de Corte Suprema

Toda una controversia generaron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, en el sentido de que la Fiscalía “hizo equipo” con la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso que se lleva contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos.

“La Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente, cuando me refiero a 'hizo equipo', es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo”, expresó Hernández en entrevista con Noticias Caracol.



Este pronunciamiento que el magistrado asegura que hizo a nombre propio y no de la Corte Suprema de Justicia, generaron incomodidad dentro del Centro Democrático, donde no obstante se mostraron respetuosos de las actuaciones judiciales.



(Vea también: ¿Qué pasó con la audiencia de preclusión del caso Uribe?)



“Nosotros somos respetuosos de las instituciones, hemos reclamado que las decisiones sean en derecho y no políticas. El presidente de la Corte Suprema tendrá su derecho en hacer sus declaraciones, nosotros en este momento estamos enfocados en defender la honorabilidad del expresidente Álvaro Uribe”, señaló el representante del Centro Democrático Juan Espinal..



Por su parte, el exprecandidato presidencial Rafael Nieto, militante del Centro Democrático, aseguró que las declaraciones de Hérnandez son “desafortunadas” y pidió que las entidades judiciales se pronuncien a través de los fallos y no con declaraciones en los medios de comunicación



Más duro resultó el pronunciamiento del senador Carlos Felipe Mejía, quien criticó que Hernández haya negado que la Corte Suprema no permitió a la defensa de Uribe contra interrogar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este proceso.



“Cómo es que el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, dice que se niega a creer que la Corte le haya negado a la defensa del presidente Álvaro Uribe la posibilidad de contrainterrogar a Monsalve, cuando es muy fácil comprobar que así fue”, manifestó Mejía.



Lo dicho por el magistrado Hernández también generó reacciones en la oposición.



La representante de Alianza Verde resaltó “la grandeza de la Corte Suprema de Justicia. Aún tenemos esperanza en la justicia”



En un sentido similar se pronunció Alirio Muñoz, expresentante a la Cámara y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.



POLÍTICA