Uribe con Epa Colombia y el top de escenas virales de políticos colombianos

Pasan las horas y la inesperada reunión entre Daneidy Barrera, la popular Epa Colombia, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue causando revuelo en redes sociales.



Más allá de las implicaciones del discutido encuentro en la popularidad de ambos, una de las consecuencias que parece quedar es que, en definitiva, las grandes plataformas de Internet han permitido que los ciudadanos vean a los políticos en escenarios ‘poco habituales’.



(Le puede interesar: Epa Colombia habla de lo mal que la han tratado tras video con Uribe).

No en vano, por decisión u omisión, cada ‘logro’ o ‘embarrada’ de los líderes del debate público queda inmortalizada en imágenes que se tornan virales.



Conozca un recuento de los grandes momentos ‘fuera de contexto’ de las principales figuras políticas del país.

El ‘sueño profundo’ de Roberto Gerlein

El barranquillero Roberto Gerlein puede ufanarse de ser el hombre que más años trabajó como senador en el Congreso de la República: estuvo 28 años ocupando, prácticamente, la misma silla.



De seguro, el hecho de vivir todo ese tiempo bajo las mismas cuatro paredes lo llevó a sentir la sede del legislativo como su propia casa. O al menos eso indican algunas fotografías suyas y videos que lo captaron ‘dormido’ en varias de las plenarias que presenció.



Su ‘sueño profundo’ ha sido un eterno blanco de críticas y memes en redes sociales.

Roberto Gerlein durmiendo en el Senado producto se su ardua actividad parlamentaria #DíaDelTrabajoDecente pic.twitter.com/02jgOy9Lbf — Jenny Cárdenas D. (@JennyCarDi) October 9, 2017

El ‘derechazo’ de Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato a la presidencia ha copado decenas de titulares periodísticos por sus particulares ‘escándalos’.



El primero de estos salió a flote a finales de 2018, cuando ejercía como mandatario distrital de la capital de Santander.



En ese entonces, durante una acalorada discusión, el reconocido político le propinó un manotazo en la cara al concejal John Claro.



Desde entonces, no ha dejado de figurar en las redes sociales.



(Al respecto: ‘Fue un lapsus’: Rodolfo Hernández tras decir que admiraba a Adolfo Hitler).

Alcalde de Bucaramanga golpea a concejal En agresión física, así terminó una reunión entre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y el concejal, Jhon Claro, cuando mantenían una reunión en la casa del mandatario para hablar sobre el proceso de moción de censura que se le adelanta a la Secretaria de Hacienda en el Concejo. La agresión se dio tras una fuerte discusión entre ambos políticos. Foto: EL TIEMPO

La ‘dulzura’ de Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, una de las figuras políticas más reconocidas de la actualidad, ha protagonizado en los últimos años al menos dos escenas memorables que, por su poca docilidad, se han vuelto tendencia en redes sociales.



En 2016, durante un evento en Córdoba cuando era vicepresidente, agredió con un coscorrón a uno de sus escoltas.



Con el tiempo, y disculpas de por medio, Ariel Ahumada, quien fue el agredido, renunció a la Policía Nacional y se lanzó al Concejo de Bogotá en 2019.

Germán "el coscorron" Vargas Lleras.



Nos va a dar muchos coscorrones en su periodo presidencial pic.twitter.com/3iasj7Mjaz — Javier Ruiz Agudelo 🇨🇺🏳️‍🌈🇵🇸🇷🇺🇨🇴🇭🇹🇮🇸 (@ContraGodarria) December 23, 2016

(Siga leyendo: 'Yo no me robé esa plata': Ministra TIC en debate de moción de censura).

En 2018, cuando fue candidato a la presidencia, el experimentado político protagonizó otra polémica en una entrevista con ‘RCN Radio’.



Yolanda Ruiz, directora informativa de la cadena, le preguntó al también exministro cuál fue el momento más feliz de su vida.



Sin siquiera meditarlo, Vargas Lleras respondió tajante que no recordaba uno en especial. Luego, remató minimizando la importancia de esos cuestionamientos.



“Estas preguntas tan chimbas...”, le dijo a la periodista.

Otra razón por la que Vargas Lleras no sube en las encuestas:



- Periodista: ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?



- Vargas Lleras: Estas preguntas tan chimbas... pic.twitter.com/zv9Jn1y1yy — Orlando Güete (@OrlandoGuete) May 21, 2018

El ‘aserejé’ de Uribe

Una de las escenas que más reacciones suscita de los políticos colombianos es aquella en la que se les ve mostrando sus ‘dotes’ como bailarines.



El turno para el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó en un evento de la campaña de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, en 2011.



En redes, a pesar de que se ve muy comprometido con la coreografía del popular ‘Aserejé’, que políticos como Lucho Garzón también protagonizaron, sus movimientos fueron catalogados por los internautas como ‘poco armónicos’.



(Puede leer: Chuzadas: magistrado tumba absolución y condena a alfiles de Uribe).

Daniel Quintero Calle y su computador ‘indestructible’

En estos días en que la inversión tecnológica estatal vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’, los internautas recordaron el insólito momento que protagonizó Daniel Quintero Calle, actual alcalde de Medellín, con la oficialización de una entrega de computadores escolares en febrero de este año.



El mandatario presentaba con normalidad uno de los 3.000 equipos de cómputo hasta que quiso probar su calidad en una secuencia digna de una película de humor.



Después de afirmar que era “muy bueno”, lo dejó caer intencionalmente de sus manos, lo recogió y, a pesar de que se evidenciaban los daños en la pantalla del portátil, siguió diciendo “es de verdad que no se dañan”.



Luego, empujado por la realidad, titubeó “bueno… este un poquito, pero no se dañan. Están hechos para eso precisamente”.

Daniel Quintero Computador El computador terminó con algunas fallas en su display. Foto: Javier Nieto, EL TIEMPO

(Más particularidades: El increíble parecido de Daniel Quintero y el árbitro de Colombia-Paraguay).

El 'misterio' de las gafas y los papeles del senador Zabaraín

En uno de los debates más importantes del caso Odebrecht en el Congreso, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín se llevó todas las miradas después de protagonizar una extraña intervención con movimientos descoordinados con ‘pérdida’ de gafas incluida.



En el video del momento se alcanza a percibir que el político costeño se quita los lentes, sigue hablando y luego no puede encontrarlos.



Después, pretendiendo sacar unos documentos de un sobre de manila, tampoco tuvo éxito y no los halló.



Aunque muchos de sus compañeros apuntaron a que podía estar bajo efectos del alcohol, el propio protagonista negó esa información y acusó problemas de ansiedad y una simple ‘confusión’.

La particular intervención de Antonio Luis Zabaraín en el Congreso El senador de Cambio Radical habló durante el debate sobre Odebrecht y generó risas y comentarios agudos en redes sociales. Su extraña intervención fue tema de debate durante varias semanas. Foto: Captura de pantalla Canal del Congreso

La ‘inquietud’ de la hija de Paloma Valencia

En marzo de este año, durante una entrevista con un medio regional, Paloma Valencia, reconocida congresista del Centro Democrático, protagonizó un particular momento por cuenta de Amapola, su hija.



En medio del diálogo virtual en el que la senadora argumentaba sobre los beneficios de la prohibición del castigo físico a menores de edad en el país, su primogénita se robó toda la atención con una ‘aguda’ pregunta: “Entonces ¿por qué tú me pegas?”.



“Yo no te pego”, respondió la senadora subiendo a la niña a sus rodillas mientras los acompañantes de la charla las veían.



“Ella (su hija) es una gran defensora de este proyecto”, puntualizó Valencia en aquella oportunidad.



(Una opinión: ‘El mundo descubre que los políticos son seres humanos’: Gaviria).

Jajajajajaja les comparto este video de Paloma Valencia y su hija para que nunca falte sinceridad en sus casas. pic.twitter.com/g5d8jURDyN — Juan Abel (@JuanAbelG) March 26, 2021

En el senado ‘no se puede hacer nada’

Otra de las grandes postales que le dejó a la sociedad colombiana la instalación virtual del Congreso durante la pandemia fue la que protagonizó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, gracias a un micrófono ‘accidentalmente’ prendido.



En una plenaria en la que se discutía el proyecto de erradicar los gastos de representación para los congresistas, la reconocida parlamentaria se lamentó del tratamiento que le dio Gustavo Bolívar a una supuesta ausencia suya.



“Qué amargura… con estos hij… no se puede hacer nada”, exclamó Lozano.



Las risas de Armando Benedetti y Gustavo Petro resumieron la vergonzosa iconicidad del momento.

En vivo: Angélica Lozano explica incidente en Senado En vivo: Angélica Lozano explica incidente en Senado El malestar de la congresista fue tendencia en redes sociales. Foto: EL TIEMPO

Más noticias

Congresista del Centro Democrático renunció a su curul en la Cámara

Contemplan descuentos para multas de tránsito en la reforma tributaria

La historia secreta de la Feria del Libro de Madrid

Tendencias EL TIEMPO