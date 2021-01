Uribe apoya plantón en Medellín por nuevo toque de queda

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciara que debido a la alta ocupación de camas UCI en esta ciudad, el toque de queda en la capital antioqueña se extenderá hasta el 18 de enero de manera continua, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en contra de esa medida.



"Los comercios que cumplen los protocolos no son culpables de estos picos de la pandemia", trinó este viernes el jefe del Centro Democrático, con una imagen que dice: "El comercio de Medellín no aguanta un toque de queda más", y agrega: "Sin economía no hay vida. Alcalde Quintero, no improvise más".



El plantón, según la imagen, está convocado para este viernes a las 4:00 p. m., hasta las 10:00 p. m. en el parque de las Luces.

Los comercios que cumplen los protocolos no son culpables de estos picos de la pandemia pic.twitter.com/JbxLZa6t5j — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 15, 2021

Desde agosto del año pasado, el expresidente Uribe marcó distancia del actual alcalde de Medellín. En ese momento, a través de una publicación en Twitter, el exmandatario escribió: "Cuidado con estos gobernantes de la alianza entre los socialistas que todo lo destruyen y la burguesía de la cómoda pose izquierdista!".



Esto luego de que Quintero publicara un trino alegando: "Daremos al expresidente Uribe y a su movimiento revocatorio todas las garantías democráticas en Medellín", respondiendo a una publicación del exmandatario en la que invitaba a una rueda de prensa para dar a conocer Todos Por Medellín, una veeduría ciudadana a EPM y a la alcaldía de la capital de Antioquia.

Cuidado con estos gobernantes de la alianza entre los socialistas que todo lo destruyen y la burguesía de la cómoda pose izquierdista! pic.twitter.com/COT0cjZ2FA — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 27, 2020

