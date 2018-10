Uribe va a apoyar la cadena perpetua contra los violadores de niños

El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, que no había estado muy a favor de que en el país se apruebe la cadena perpetua para los violadores de niños anunció que va a apoyar la propuesta que en tal sentido hizo el presidente Iván Duque.

El respaldo del exmandatario es significativo en la medida que ha demostrado ser uno de los más grandes electores del país y a que lidera una de las bancadas más importantes en el Congreso.



En las últimas elecciones Uribe ha sido un claro ganador, no solo con su candidato presidencial, sino en la legislativas e incluso en el referendo por la paz.



“El presidente Duque está proponiendo la cadena perpetua, yo siempre decía que no, hoy vamos a apoyar, como lo dijimos en campaña, la propuesta del presidente Duque”, aseguró el jefe del Centro Democrático.



Si bien Uribe anunció ese apoyo, de todas maneras planteó unas inquietudes alrededor de qué tan significativo puede ser que se establezca esa pena.



. “Me pregunto ¿irá a servir eso? ¿Qué es lo que Colombia necesita para disuadir los criminales en el caso de delitos contra los menores? Y hay otro problema, aquí decía esta mañana la señora ministra de Trabajo que muchos de estos delincuentes son personas enfermas, ¿la sanción punitiva y ciudadana será capaz de disuadir a pesar de que muchos de ellos son enfermos?”, manifestó Uribe.



Pero no se quedó en esto, sino que continuó con sus inquietudes: “Yo me pregunto ¿y el tema de los enfermos? Si este país no resuelve este problema contra los menores, no tardarán mucho tiempo las nuevas generaciones, que son más contundentes, padres y abuelos en el desespero o ante la realidad de este delito, digan: ‘bueno, propongan en algún momento o la pena de muerte o la castración química’. Qué tema tan delicado este de menores, el país lo tiene que pensar, hay que sensibilizarse sobre él y actuar”.



El anunció de Uribe coincidió con el pronunciamiento del presidente Iván Duque, quien al expresar su dolor y rechazar el cruel asesinato de la niña Génesis Rúa, en Fundación (Magdalena), reiteró que está “a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores”.



En ese sentido, el mandatario anunció que promoverá el debate público sobre si debe existir o no este tipo de condena y advirtió que se deben buscar sanciones realmente ejemplarizantes para esos crímenes abominables.



Desde la campaña que lo llevó a ganar la jefatura de Estado, Duque se mostró a favor de imponer la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños