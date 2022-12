Más allá de la respuesta que dio Jorge Enrique Robledo a un anuncio de Álvaro Uribe Vélez en el sentido de que votaría por él para la alcaldía de Bogotá, la propuesta deja en claro que los partidos políticos empezaron a calentar motores para las justas locales que se realizarán en octubre del año entrante.

En efecto, el expresidente y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que podría votar por el dirigente de Dignidad, aunque éste le respondió que no se presentará a ningún cargo en las elecciones regionales de 2023.



En un encuentro en Bogotá, moderado por el expresidente y que contó con la participación de los senadores, representantes a la Cámara y concejales de Bogotá, Uribe sorprendió con su declaración.



Al final de dicho encuentro, a Uribe se le planteó el escenario de un posible apoyo a la Alcaldía de Bogotá de su partido para tres personajes: el exministro de Defensa, Diego Molano —que estuvo presente en este evento—, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, y el exsenador Robledo.



El exmandatario halagó a Molano y Oviedo, a quienes calificó de extraordinarios y manifestó que votaría con gusto por cualquiera de ellos. Del exministro recordó que manejó la agenda social en Bogotá. Del estadístico, que ya expuso abiertamente su interés de convertirse en alcalde de la ciudad, Uribe destacó “su seriedad, su capacidad de estudio, su rectitud” y dijo que sería un gran alcalde de Bogotá.



Con respecto a Robledo, quien fue su contradictor político, militó por años en el partido de izquierda Polo Democrático y hoy preside Dignidad, su propio partido, Uribe aseguró que era una pregunta difícil de responder:



“Ha sido muy crítico de mi persona, de nuestras ideas, de personas muy cercanas a nosotros”.



Sin embargo, el expresidente lo calificó como “un hombre correcto” y no descartó apoyarlo si fuese el mal menor.



“Si usted me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo”, dijo Uribe.



Tras esto, Robledo le respondió a través de su cuenta de Twitter: “Sobre una declaración de Álvaro Uribe Vélez: 1. Son conocidas mis profundas diferencias con Álvaro Uribe. 2. Mi decisión es que no seré candidato a ningún cargo en 2023. 3. Pero sí apoyaré las candidaturas que respalde mi partido, Dignidad”, escribió Robledo.



La congresista de ese partido, Jennifer Pedraza, salió a hacer la misma aclaración que Robledo: “Mi partido nada tiene que ver con el uribismo. El país que dejó Uribe es precisamente el que debemos seguir cambiando”, escribió en su propia cuenta.



El concejal de Bogotá por Dignidad, Manuel Sarmiento, entonces a manera de conclusión, comparó a Gustavo Petro con Robledo: “Esta es otra diferencia de Robledo con Petro. Mientras Petro no tiene ningún problema en aliarse con la clase política tradicional, Robledo no traiciona sus principios”, escribió.



