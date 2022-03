Gustavo Petro, quien según todas las encuestas al día de hoy tiene la mayor intención de votos de los colombianos para las elecciones presidenciales, dijo en el debate de EL TIEMPO y Semana su posición respecto al sistema pensional.

Petro afirmó que dentro de la reforma al sistema pensional que está proponiendo no está contemplado eliminar los fondos privados de pensiones, sino que haya un "sistema mixto y complementario", en el que los cotizantes por arriba de cuatro salarios mínimos podrían acudir a ellos.



También habló de su reunión con el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y afirmó que le preguntará por la transformación en ese sentido en ese país y recordó que esa sociedad estalló por las fallas de ese sistema y produjo el cambio político que ahora hace tránsito.



Sobre el tema pensional, el precandidato afirmó que en Colombia "no tenemos un sistema pensional, sino un sistema de utilidades bancarias".



Afirmó que, para lograr un mínimo pensional para los colombianos, especialmente los mayores, se debe reformar el sistema. Agregó que "no se necesita" aumentar la edad de pensión.



POLÍTICA