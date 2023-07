Las revelaciones de los audios de Óscar Iván Zuluaga en el caso Odebrecht fueron un duro golpe para el Centro Democrático. Uno de sus cofundadores, candidato presidencial en dos ocasiones y hasta director aceptaba supuestamente la entrada de dineros irregulares a su campaña de 2014. Algunos de los miembros de la colectividad han decidido guardar silencio.

Otros han hecho leves expresiones de decepción o de sentirse traicionados.



En el caso de la senadora María Fernanda Cabal, que se ha reconocido como cercana a Zuluaga, esta habló con EL TIEMPO sobre el impacto que ha tenido este caso en el partido y las implicaciones con miras a las elecciones de octubre.



¿Cómo está el ambiente en el partido Centro Democrático tras el caso de Óscar Iván Zuluaga?

Es obvio que una coyuntura como estas genera desconcierto, incertidumbre, pero en la política ha sido tradicional que esto suceda en muchos partidos. Uno no es el dueño de la conducta de los demás. Eso tiene un efecto político, es claro, pero ya han visto que el propio Óscar Iván Zuluaga renunció.

Algunos hablan de que fue un engaño a la colectividad, ¿Es así?

Yo no voy a calificar la conducta de él. Tiene unas consecuencias políticas que él mismo ha asumido.

Zuluaga fue cofundador y candidato del Centro Democrático, ¿No lo están dejando solo?

No lo estamos dejando solo. Es que hay unos hechos que generan consecuencias políticas. Él ha sido destacado por sus cualidades políticas, como lo fue cuando fue ministro de Hacienda, y esto que sucedió lo único que significa es que tendrá que responder políticamente, como ya hizo con su renuncia y judicialmente, donde tendrá que defenderse.

¿Cómo ve la renuncia de Óscar Iván Zuluaga en una carta en la que ni siquiera da explicaciones al partido?

El acto de renuncia no necesita más explicación. Él tiene un proceso judicial donde será que haga las explicaciones que no ha dado a nivel político y periodístico.



¿Cree que va a golpear esta situación al desempeño del partido en las elecciones regionales?

Las elecciones regionales tienen un tinte particular y precisamente es ese, la provincia. La política en esa instancia es distinta a las elecciones de orden nacional. No siento que nos vaya a afectar siempre y cuando tengamos buenos candidatos, algunos propios y algunos coavalados. La intención será siempre tener lo mejor para las regiones.

¿Cómo queda el discurso anticorrupción que han pregonado desde que fundaron el partido?

El discurso sigue siendo el mismo. Uno no responde por las conductas individuales o sino no existirían partidos o negocio. Lo que Óscar Iván Zuluaga hizo ya tiene consecuencias. Eso no invalida todo lo que hemos hecho como Centro Democrático. No ha quedado invalidado nada porque seguimos teniendo unas premisas y seguimos siendo coherentes a pesar de las coyunturas adversas.

¿Cómo califica la oposición que están haciendo en este primer año de Gobierno?

Hemos hecho una excelente labor de oposición. En la Comisión Primera, Paloma y yo, y en las otras comisiones hemos hecho una controversia en contra de las petroreformas que muestran que estamos preparados para el debate con altura para presentar alternativas al país y salvarlo del desastre.

¿Cómo califica la gestión hasta ahora de Gustavo Petro?

La gestión de Petro es desastrosa. Hay una enorme ineptitud en él y su gabinete. Esto pone en riesgo la confianza inversionista y la consecuencia más funesta será el desempleo por la desinversión.