Aunque el bienio conformado por 1984 y 1985 apuntaba a ser el lapso más importante de la Unión Patriótica (UP) en su historia, estos años marcaron el inicio de un largo y violento proceso.



(Le puede interesar: Balance del Gobierno sobre treguas: 'No hay cese frente a actividad criminal').

Facebook Twitter Linkedin

En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia. Foto: Cortesía Corporación Reiniciar

Este partido político, que nació como fruto de la desmovilización de las Farc, representaba su llegada a la vida política y buscaba finalizar un conflicto armado que, en ese entonces, tenía aproximadamente un cuarto de siglo de existencia.



El resultado del proceso de negociaciones entre esa guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur, culminado con la firma de los acuerdos en Uribe (Meta), dio sus primeros pasos con la fundación de la UP el 28 de mayo de 1985. Esta iniciativa también contó con la participación del Partido Comunista Colombiano y algunos sectores liberales y conservadores.



(Infórmese: Reacciones políticas a la condena contra el Estado por el exterminio de la UP).

Las acciones ya mencionadas fueron posteriores al pacto de un cese del fuego bilateral con el Ejecutivo y el compromiso de la guerrilla de desautorizar el secuestro, la extorsión y el terrorismo.



Sin embargo, como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de ayer, desde 1984, el Estado llevó a cabo un exterminio político que violó los derechos humanos de más de 6.000 integrantes y militantes del partido político.



(Entérese: Petro y Barbosa trabajarán armónicamente en la 'paz total').

Resumen sobre la sentencia contra el Estado Colombiano por el exterminio a la Unión Patriótica! 💛💚 pic.twitter.com/XX1pUcmBCO — Unión Patriótica (@UP_Colombia) January 30, 2023

A la postre, esta persecución —que implicó el exilio de varios integrantes de la agrupación como, por ejemplo, la dirigente Aída Avella— derivó en la pérdida de la personería jurídica de la colectividad tras no participar en las elecciones del 2002 para el Congreso de la República.



Sin embargo, en 2013, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica al partido, puesto que reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático fueron la causa de que la UP no participara en la contienda electoral y, por ende, no alcanzara el umbral.



(Conozca más: Congreso: Oposición pide renuncia de la ministra Irene Vélez).

Facebook Twitter Linkedin

Aída Avella y Gustavo Petro son los artífices de la alianza UP-Colombia Humana Foto: Archivo particular.

El año siguiente, en los comicios presidenciales, la UP tuvo representación en la campaña. Aída Avella, actual presidenta del partido, fue la fórmula vicepresidencial de Clara López en lo que marcó el regreso de la UP a la contienda por la Casa de Nariño tras su ausencia iniciada en 1986.



En 2018, Avella originó el retorno de la agrupación al Congreso: fue elegida senadora por la Lista de la Decencia.

La UP consiguió en el 2022, 37 años después de su fundación, su mayor logro electoral. Esta colectividad, aliada con la Colombia Humana, allanó el camino para la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, convirtiéndolo en el primer mandatario de izquierda del país.



(Siga leyendo: Iván Cepeda pide al 'Clan del Golfo' cumplir cese del fuego).



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA