¿Unión del centro? Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria se reúnen

"Hoy sostuvimos una primera reunión con Alejandro Gaviria", informaron desde la Coalición de la Esperanza, conformada por los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, entre otros.



En el encuentro se evaluó acerca de una posible unión de 'centro' - como ellos se han autodenominado -. Según informaron a través de Twitter, evaluaron "la posibilidad de construir conjuntamente una opción de cambio para el país, en medio de la grave crisis que atravesamos".



Hoy sostuvimos una primera reunión con @agaviriau para evaluar la posibilidad de construir conjuntamente una opción de cambio para el país, en medio de la grave crisis que atravesamos. — Coalición de la Esperanza (@CoaliEsperanza) October 26, 2021

Ya se conocía que esta semana iba a comenzar el dialogo entre el exministro de Salud y la Coalición de la Esperanza. Así se lo dijo el exrector de Los Andes a EL TIEMPO:



“La idea es hacerles una pregunta sobre la condición que ellos dicen haber puesto y es que me reciben a mí, pero no al Partido Liberal. Quiero saber eso qué significa en términos concretos”.



Gaviria explicó que la primera parte del diálogo con esta coalición es determinar qué alcances tiene esa posición. “¿Significa que yo debo insultar a los liberales simplemente para que salgan corriendo? Quiero saber cuáles son las reglas de juego”, agregó el aspirante presidencial.



Ya en varias ocasiones la Coalición ha asegurado que acepta a Alejandro Gaviria pero no al Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, quien ha manifestado simpatía por la candidatura de Alejandro Gaviria.



“El liberalismo cabe en la Coalición de la Esperanza. El partido gavirista no. Son proyectos políticos distintos. Tenemos consolidada una coalición con la que queremos representar algo distinto a lo que ha venido sucediendo en Colombia. Por eso en la Coalición cabe un Gaviria, que es Alejandro”, afirmó Juan Fernando Cristo a EL TIEMPO.



