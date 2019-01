Unidad y repudio al terrorismo, reacción ciudadana tras el carro bomba

Unidad para enfrentar y derrotar el terrorismo es la corriente que comenzó a tomar fuerza en el país entero tras el atentado perpetrado por el Eln el pasado jueves en Bogotá, el cual costó las vidas de 21 personas y dejó heridas a casi un centenar.

Todos los sectores políticos, incluso los que históricamente han sido antagónicos en su visión de la paz, coincidieron en que el país debe estar unido para derrotar la amenaza del terrorismo.



De hecho, se espera que las manifestaciones de este domingo en varias ciudades del país, convocadas por diversos sectores, sean una muestra contundente de la unidad a la que el país está llegando tras el atentado.



A la marcha de hoy en Bogotá, por ejemplo, acudirá el presidente Iván Duque, quien precisamente ha liderado el llamado a la “unidad”, pero también sectores de centroizquierda contrarios al uribismo, como el exjefe del M-19 y exsenador Antonio Navarro y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

El Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, hizo suya la causa e invitó a sus seguidores a marchar en todo el país.



“Me acojo al llamado ciudadano para acompañar esa marcha que se llevará a cabo este domingo a las 9 de la mañana desde el parque Nacional y el Centro de Memoria hasta la plaza de Bolívar, para que juntos expresemos nuestro rechazo a la violencia y respaldo a nuestros policías”, dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Otras marchas

El país ya tiene antecedentes en estas manifestaciones. En febrero de 2008, millones de colombianos salieron a las calles a protestar contra las Farc y a pedirle a esa guerrilla la liberación de los secuestrados en su poder.



Todavía saltan a la memoria los cientos de miles de colombianos desfilando con pancartas que decían ‘no más Farc’, ‘no más secuestros’, ‘no más muertes’ y ‘no más terrorismo’.



Al final, estas expresiones ciudadanas en masa pesarían en la decisión de esa guerrilla de negociar la salida política de la guerra.



Más allá de las movilizaciones previstas para hoy, los colombianos, incluidos diversos sectores políticos, organizaciones sociales, empresarios y ciudadanos, también guardan la esperanza de que su voz de repudio sea escuchada por los violentos.



“Reiteramos la necesidad de un acuerdo nacional contra el terrorismo y de resistencia colectiva al miedo”, dijo el exministro Cristo, a través de una declaración de su movimiento En Marcha, luego de invitar a la movilización de hoy.



El partido Cambio Radical, de Germán Vargas, desde la centroderecha, expresó su solidaridad con el Gobierno y con las decisiones tomadas “frente a los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional”.



“Es este el momento en que su llamado a la unidad es necesario”, dijo el exjefe del equipo negociador del Gobierno con las Farc Humberto de la Calle.



Y el partido Farc, a través de su máximo jefe, Rodrigo Londoño, también condenó el atentado.



Desde Alianza Verde, crítico de muchas decisiones del presidente Duque, la senadora Angélica Lozano invitó a sus seguidores a salir a condenar el terrorismo.



El excandidato presidencial de la izquierda Gustavo Petro no fue tan categórico en la condena del atentado, y hasta la víspera no había expresado su decisión de marchar hoy por la derrota del terrorismo. “Los que querían la guerra ya la tienen. Para mí la guerra siempre será la expresión de un fracaso nacional”, dijo Petro.



El punto de vista ciudadano va a ser definitivo en lo que pase con las negociaciones con la guerrilla. Además, en un año electoral como el que comienza, el debate sobre la salida que debe darse al tema del Eln podría tomarse los primeros lugares de la agenda política colombiana.



POLÍTICA

