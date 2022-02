Parte de la agenda que tenían previsto los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza para este martes quedó en el aire ante los nuevos desencuentros, en este caso, protagonizados por Carlos Amaya (Verdes) y los hermanos Galán (Nuevo Liberalismo).

Los aspirantes tenían previsto hoy, por ejemplo, ir en equipo a Bucaramanga. La información que hasta ahora ha trascendido es la del aplazamiento del viaje. Algunos de los miembros de esta agrupación hacían esfuerzos para salvar este nuevo escollo.



La nueva fisura aparece a menos de un mes de las elecciones cuando los ciudadanos que opten por este bloque político elijan a uno de ellos para ser el candidato oficial a la presidencia.



El camino, sin embargo, ha estado marcado por fuerte discusiones internas que han salido a la luz pública en momentos sorprendentes. Así, por ejemplo, ocurrió en el debate organizado por EL TIEMPO y Semana cuando Ingrid Betancourt atacó a Alejandro Gaviria quien le respondió con dureza.



El hecho provocó la salida de Ingrid quien ahora busca llegar a la Casa de Nariño en solitario.



En su momento, Juan Fernando Cristo, responsable político de la Coalición valoró así lo sucedido con la ruptura con Ingrid: “Fue todo un incidente desafortunado que nos hizo daño, es hora de tomar nuevamente impulso”.



Mientras que Humberto de la Calle Lombana, cabeza de la lista al Senado, dijo: “Viéndonos, Petro y Uribe deben estar muertos de la risa”.



Previamente a este episodio, la Coalición ya había tenido una ruptura por el número de candidatos que esperaban llevar en el tarjetón de la consulta.



Eso llevó a que el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo se bajara del tren para estar allí.



En su momento, el candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió que fueran solo tres, y no siete, los que participen en la contienda interna, que se hará justo el día de las elecciones legislativas.



Tras un tira y afloje, la Coalición avanzó y dejó un número de cinco precandidatos: Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo.



La situación parecía estabilizarse, pero ahora surgió este nuevo roud entre Amaya y los hermanos Galán.



Hubo señalamientos contra Amaya por su cercanía con el jefe de Gabinete de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, lo que le habría permitido obtener cuotas burocráticas.



"Es absolutamente sesgado que se diga que en Bogotá no pueden trabajar boyacenses porque estuvieron en mi gobierno. No solo es mala energía con el departamento de Boyacá, que además es la colonia más grande de la capital, sino con profesionales que han mostrado con éxito capacidades y lo han hecho bien", dijo Amaya en sus declaraciones a los medios.



Juan Manuel Galán, por su parte, dijo: “Es simplemente ser coherentes con el talante de la coalición. Dar la cara, dar las explicaciones, en eso no nos podemos parecer a los de la coalición equipo Colombia, que ha hecho un pacto de silencio sobre unas denuncias gravísimas de Aida Merlano, sobre la mafia de la compra de votos. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de hablar y de tramitar ante la ciudadanía dando la cara a esos cuestionamientos más aun cuando se ha ostentado posiciones de poder".



"Yo invito a que Carlos Amaya, mandándole un abrazo y diciéndole que lo admiro en muchos aspectos de su carrera política a que salgamos de estos cuestionamientos respondiendo y aclarando la información que está contenida en esos pronunciamientos”, agregó.



Por su parte, Carlos Fernando Galán, aseguró que hay un debate de fondo en mora, para dejar en claro lo que sucede "al interior de la Alcaldía de Bogotá".



"Juan Manuel Galán qué sale a decir. Ustedes sabían que Mabel Lara, un día antes de inscribirse renunció a un contrato en Canal Capital. Si es una irregularidad que Ariel Ávila haya trabajado en ese canal, la cabeza de lista de Galán también. ¿La ética quién la define?, ¿cuál es el criterio que la define?", contraatacó Amaya.



"Aquí ha habido un montón de mentiras, me da tristeza que Juan Manuel Galán le dé credibilidad a este tipo de comentarios que son falsos", concluyó Amaya.



