Uribe confronta al aire con un paramilitar

El ex paramilitar Pablo Hernán Sierra dijo en la mañana de este jueves en los micrófonos de W Radio que tiene un video de una supuesta reunión en la que aparecen varios paramilitares y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Sierra fue uno de los jefes paramilitares que no cumplieron con la desmovilización y está en la cárcel desde que fue capturado hace casi una década. Tiene varias condenas en su contra por crímenes de lesa humanidad y es uno de los ex Auc que han señalado al expresidente y a su hermano, Santiago Uribe, de supuestos nexos con los grupos paramilitares de Antioquia.

Uribe y su defensa aseguran que Sierra es parte de un supuesto complot político y jurídico en su contra que, señalan, tendría por cabeza al también senador Iván Cepeda, uno de los más fuertes contradictores políticos del jefe del Centro Democrático.



En la W, el exjefe del Estado dijo que la ocurrencia de la reunión “era probable” porque él se ha encontrado a lo largo de su vida pública con muchas personas, pero descartó de plano que se tratara de una cita "con bandidos”.



En diálogo con la La W, Sierra, llamado a declarar en el caso contra el expresidente, insistió en la existencia de unas imágenes de una reunión en Puerto Berrío, en la región del Magdalena Medio, departamento de Antioquia, entre ganaderos y paramilitares, en la que, aseguró, el hoy senador estuvo presente. Según anunció Sierra, el video se dará a conocer el 2 de octubre.



“Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó”, declaró Sierra. Además, afirmó en la emisora que dicha reunión se produjo entre 1998 y 1999, por lo que asegura que “el video dirá si el Presidente tiene o no la razón”.



Por su parte, Uribe dijo que para la época estuvo estudiando en la Universidad de Oxford. Aunque reconoció que hubo una etapa en la que viajó a Colombia para ayudar en la campaña del “doctor Serpa”, en referencia a Horacio Serpa Uribe.

Uribe reiteró que nunca tuvo reuniones privadas en Puerto Berrío y que en las que él estuvo jamás ninguna persona dijo o fue presentada como parte de un grupo ilegal: “En la reunión nadie se identificó como paramilitar", señaló, y agregó que "llamó a dar la cara" al aire porque no tiene nada que ocultar. "Para mí es difícil enfrentar estos casos y los abogados tienen pruebas comprometedoras sobre estos falsos testigos”, precisó Uribe en La W.



El exmandatario se enfrentó a la versión de Sierra al aire, en un hecho inédito. En la conversación calificó como "invento del crimen", la versión de Sierra sobre la supuesta orden del exmandatario de asesinar a Vicente Castaño. El exmandatario también señaló que desde 1983 no va a la Hacienda Guacharacas y negó que desde ahí, promovido por su familia, se hubiera creado el Bloque Metro de las Autodefensas.



"Cuando tomé la decisión de extraditar a los líderes paramilitares mi esposa me dijo: se van a vengar toda la vida", aseguró.



La afirmación de Uribe se dio en respuesta a la acusación de Sierra en el sentido de que expresidente los había traicionado y los había metido a la cárcel.

Sierra dijo al aire afirmaciones de este tenor:



“En la USB que tengo hay declaraciones y denuncias que ya se han hecho en contra del expresidente Uribe”. “Nosotros creímos en un proceso de paz y en seguida Uribe nos dejó tirados“. “Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político”. “Las reuniones de Álvaro Uribe se dieron en la finca Guacharacas, lo sé porque soy de allí”.



El expresidente negó tajantemente todas las acusaciones. Como se sabe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el 8 de octubre la indagatoria del senador del Centro Democrático, acusado de fraude procesal y soborno.



Sin embargo, ahora surge otra fecha clave en el caso: una semana antes, el 2 de octubre, cuando según Sierra hará público el video. “El 2 de octubre se conocerá cuál es el video del que estamos hablando aquí, si tiene la razón el expresidente Uribe o la tengo yo”, agregó.



Sierra está en la cárcel de Cómbita y fue comandante del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.



POLÍTICA