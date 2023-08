En los últimos días, y sobretodo desde el pasado fin de semana, los colombianos han sido testigos del rifirrafe entre la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y el presidente Gustavo Petro, quienes se han expresado uno sobre el otro tanto en redes sociales como en entrevistas de medios de comunicación.



Si bien, en un principio la contienda se tornó alrededor de las constantes ausencias del mandatario y los partidos de oposición pedían que el Presidente se sometiera a un examen médico, la conversación terminó en acusaciones más personales que han causado polémica en redes sociales.

En una entrevista con la revista Cambio y W Radio, el mandatario fue cuestionado sobre las razones por las que cancela ciertos compromisos, y si habría alguna excusa médica de peso que no le permitiera cumplir con su agenda, a lo que respondió que no tenía una enfermedad grave y que es normal que esto pase "cuando extraños te hacen tu agenda".



También, se hizo referencia sobre si sufría de depresión, a lo que contestó: "Eso lo dijo Íngrid (Betancourt)…”. Y añadió "Sí, ahí se vuelve chisme, como llamamos nosotros".

No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia FACEBOOK

TWITTER

En medio de su explicación, señaló que las declaraciones de la excandidata giraban en torno a una visita que ella le hizo cuando él se encontraba en Europa, pasando por un "momento que no era placentero" dado que había salido del país amenazado de muerte.



Además, dijo que no le gusto que Betancourt llegara junto a Carlos Alonso Lucio, pues "eran novios en ese momento", e incluso le "rompieron una cama".



Esta afirmación que hizo el Presidente entre risas causó todo tipo de comentarios en Internet e incluso fue blanco de memes en redes estos últimos días.

Facebook Twitter Linkedin

Debate del 14 de marzo 2022. Foto: César Melgarejo/ CEET

Betancourt dijo que 'obviamente es machista'

Quería traerlo de una manera jocosa, pero que para mí eso no es de un caballero, un caballero no hace ese tipo de comentarios FACEBOOK

TWITTER

La excandidata se refirió al respecto de dichas afirmaciones que se hicieron virales, y dijo en entrevista con Semana que "un caballero no hace ese tipo de comentarios".



Ante la pregunta sobre qué opinaba sobre lo que dijo el Presidente Petro sobre ella el fin de semana, Betancourt señaló que lo tomaba como una especie de ataque.



"A él no le estaban hablando de Íngrid Betancourt, él puso el tema, el quería hablar de eso que estamos diciendo. (...) Dicen que la mejor defensa es el ataque, pero

la manera de atacarme no es de un caballero, no es de un presidente, por lo tanto no le queda bien y obviamente es machista", señaló.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: