'Un anuncio negativo': Ocampo tras la crítica del presidente Petro a Regla Fiscal

A través de su cuenta de X, el exministro José Antonio Ocampo se refirió al tema que ha causado debate en el país durante las últimas horas: el llamado del presidente Petro a modificar la regla fiscal.



Según Ocampo, "la regla fiscal es esencial para el país, teniendo cuenta en particular los altos niveles de endeudamiento del gobierno".



(Le recomendamos leer: Presidente Petro se va de frente contra la regla fiscal: dice que no debe mantenerse).

"Tiene además elementos contracíclicos y además el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios dan un margen importante para aumentar la inversión pública y contribuir a la reactivación de la economía. El anuncio de su modificación es negativo: genera desconfianza en el manejo económico del país. Ha sido desafortunado", apuntó Ocampo en su cuenta.

La regla fiscal es esencial para el pais, teniendo cuenta en particular los altos niveles de endeudamiento del gobierno. Tiene además elementos contraciclicos y ademas el fuerte crecimiento dr los ingresos tributarios dan un margen importante para aumentar la inversión pública y… — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) November 16, 2023

Así mismo, el exministro aseguró en diálogo en La W Radio que "estoy en contra del cambio de la regla fiscal. Celebré cuando mi sucesor dijo que se iba a mantener la regla fiscal".



Así mismo, se refirió a que este año la economía del país es "muy extraña" y que mientras hay algunos sectores que crecen, mientras que otros se mantienen en recesión, como "la construcción de vivienda, el comercio al detal y la industria manufacturera.



(Le podría interesar: ¿Qué es la regla fiscal que el presidente Petro propone no cumplir y qué implicaría?).



Finalmente, el exministro aseguró que "Colombia va a mantenerse en este estancamiento, pero no va para una recesión porque hay sectores que siguen crecimiento. Sí necesitamos que se reactive la vivienda, la industria, el comercio, porque son sectores que están muy golpeados".

Las declaraciones del presidente Petro

Las afirmaciones del exministro se dan tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien arremetió este miércoles contra la regla fiscal y aseguró que no se debe mantener en Colombia.



El pronunciamiento del jefe de Gobierno se dio luego del negativo informe del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del 2023, que deja a Colombia en una cifra que no se veía desde el 2020, año de la pandemia.



(Además: Caída de 0,3% del PIB: por primera vez sin pandemia, Colombia queda en rojo).



“El Gobierno Nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica”, aseguró el mandatario.



Así mismo, sentenció que “por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal, que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó, la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública”.

La economía en rojos: tenemos dos caminos inmediatos.



A. Bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República.



B. Profundizar la política anticíclica del gobierno: Aumentar la ejecución de la inversión pública. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...