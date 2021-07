'Es engañoso': Twitter bloqueó el trino de Gustavo Petro sobre las vacunas

Después de que el senador y candidato presidencial, Gustavo Petro, publicara en Twitter, sin evidencia científica, que "las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones”, la red social le puso freno y bloqueó el trino, calificándolo como 'engañoso'.



"Este Tweet es engañoso. Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan una vacuna para la mayoría de las personas", escribió Twitter junto a un link que asegura que ensayos clínicos demuestran que las vacunas contra el covid-19 disminuyen la gravedad de la enfermedad y su mortalidad.



(Lea también: Califican a Petro de irresponsable por afirmación de eficacia de vacunas).

Facebook Twitter Linkedin

La red social inhabilitó la opción para que los usuarios compartan el trino de Petro. Foto: Captura de pantalla

Adicional a esto, la red social inhabilitó la opción para que los usuarios comenten, le den 'Me gusta' o 'Retuit' al mensaje. De igual manera, no es posible ver los otros trinos que había puesto el senador como un hilo del mensaje original.



En el trino, el cual fue calificado por muchos sectores como "irresponsable", Petro también aseguraba que la variante Delta "se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse". También dijo que apareció “porque se dejó a los pobres sin vacunas por auspiciar un negocio”.



Ante el bloqueo por parte de la red social, el político de 'Colombia Humana' se pronunció, asegurando que "este trino mío desligado de los demás puede llevar a engaño al lector desprevenido: las vacunas no sirven para detener el virus en la modalidad Delta como la prensa mundial lo ha expresado, pero sirven para detener la muerte y la hospitalización. Hay que vacunarse ya".



Ante esta polémica, el presidente Duque, sin mencionar al líder de la oposición, dijo: "Que le quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve: que no pretendan sembrar más el caos en Colombia".



(Le puede interesar: 'Que no pretendan sembrar caos en Colombia': Duque a Petro sobre vacunación).

Tras las declaraciones del senador ⁦@petrogustavo⁩ sobre las vacunas de covid- 19, el presidente ⁦@IvanDuque⁩ hizo un llamado a “no sembrar caos” ⬇️ pic.twitter.com/8W7V3hnkUx — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 30, 2021

A su vez, el ministerio de Salud se pronunció, asegurando que a pesar de que la variante Delta "representa una mayor capacidad de contagio, #LasVacunasSíProtegen y han demostrado su alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Por eso, vacunémonos y mantengamos las medidas de prevención que ya conocemos".



(Siga leyendo: Petro acusa a Iván Duque de quiebra de empresas en Colombia).



Tendencias EL TIEMPO