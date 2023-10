'Tratando de mejorar la situación, la empeoró': Bolívar sobre Petro y el metro

Después de haber sido derrotado en las urnas, Gustavo Bolívar fue crítico y hasta llegó a decir que el Pacto estaba roto. Dos días después de haber quedado tercero en los comicios, el exsenador habló con EL TIEMPO y dio cuenta de sus errores, los del Pacto y hasta los del presidente Gustavo Petro. Se mantuvo en su tesis de que la coalición de izquierdas está fracturada y que deben revaluar varios puntos porque están"cortos de liderazgos" para 2026.



Todo pintaba para una segunda vuelta y que usted fuera el que estuviera en esa fase, ¿cómo interpretar que no ocurrió eso y que usted terminó en el tercer lugar?





Para nosotros fue sorpresivo, teníamos otras mediciones distintas. Eso fue el resultado que se dio y aceptarlo, no resta más.

Días después de la derrota, ¿cuál es la reflexión?





La plata de la campaña nos llegó muy encima, casi 15 días antes y no tuvimos tiempo para reaccionar e invertir los pocos recursos que fueron productos de un préstamo. Segundo, Claudia López fue muy hábil para hacer que lo del metro se volviera un plebiscito, participó en política descaradamente y por eso la denuncié en la Procuraduría. Fue a cada emisora a decir que no votaran por el candidato que iba a frenar el metro cuando yo no hablé de eso. Y en eso colaboró el presidente desde China. Él, tratando de mejorar la situación, lo que hizo fue empeorarla. La gente no entiende que un metro subterráneo es mejor y quieren el otro que viene andando. Entonces, el relato de que íbamos a frenar el metro se volvió un plebiscito y nos ganaron por ese lado.

¿Los resultados del domingo son una mezcla de equivocaciones de la alcaldesa y el presidente?





No, ella no se equivocó. Al contrario, sacó provecho de eso. Ella capitalizó el querer del presidente. Es que imagínense que en plena semana de elecciones dijo que quería hacer el metro subterráneo y que lo financiaba y ella salió hábilmente a decir que no votaran por el candidato que quería frenar el meto. Y el coro lo hizo Galán, que dijo que no iba a frenar el metro. Eso influyó en la última semana.

¿El presidente no supo leer el ambiente al meter el tema del metro en esa última semana?





Yo creo que fue eso. Desde China no palpaba y no sabía cómo estaba aquí el ambiente. Él lo hizo porque realmente para nosotros es mejor un metro subterráneo. Mil veces mejor. Nos faltó tacto para no haberlo hecho encima de las elecciones. Por eso tuve que salir a una notaría para decir que no lo haría. Además, hubo muchas mentiras y los candidatos apelaron al antipetrismo. Ustedes me preguntan por una propuesta de ellos, y no me acuerdo. En 25 debates no les escuché una propuesta. Fueron mentiras como que Bolívar prendía los CAI o que el presidente iba a dar plata para que no maten. Fue una cantidad de mentiras que no fuimos eficientes en desmentir. No tuvimos la suficiente plata para desmentir eso con publicidad.

Usted dijo en su discurso de reconocimiento de la derrota que el Pacto está roto. ¿No funcionaron los partidos para trabajar por su candidatura?





En parte eso. Además, con los congresistas nos falló el cálculo. Con varios teníamos previsto que apenas pasara la primera vuelta se venían a Bogotá a trabajar porque todos estaban impulsando en sus regiones. Por ejemplo, Alexander López estaba impulsando las candidaturas del Valle. Cuando le cuestioné que por qué no colaboraba, me dijo: "Pasa la segunda vuelta y me encierro con usted allá". Pero es que nadie pensaba que no iba a haber segunda vuelta. Nos falló el cálculo.

¿Eso significa que muchas figuras del Pacto se centraron en sus regiones y descuidaron Bogotá?





Exacto.

Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto Néstor Gómez - El Tiempo. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

¿Por qué les falló el cálculo?



Ninguno pensó que no iba a haber segunda vuelta y me dijeron que obviamente estaban impulsando sus candidaturas y que ya en segunda vuelta venían todos a Bogotá a colaborar, pero no hubo tiempo para eso.

Bueno, pero, ¿cómo explicar que incluso Juan Daniel Oviedo lo superó?





Yo siento que hizo una campaña bonita, muy eficiente y eficaz. Llegó a los jóvenes de estratos medios y altos. No tengo ninguna queja de Oviedo.



¿En el caso Oviedo, hubo errores para que les quitaran ese segundo puesto?





En el caso de Galán hubo mentiras, mintió mucho en campaña y eso Bogotá lo va a saber. Por ejemplo, en el primer debate de Semana dijo sí al Transmilenio por la Séptima, ahí están las imágenes. Como ve que el tema se volvió impopular y nosotros tomamos las banderas en contra del Transmilenio por la Séptima, comenzó a sacar la paleta de que no al Transmilenio por la Séptima. Se acomodó en el No, y ya está diciendo como ganador que lo va a hacer. Le dije que el que miente en campaña, miente gobernando y ya lo van a ver. Son funcionales a los buses de Peñalosa y ese es el problema de que a uno lo financien contratistas.

¿Cómo ve a Oviedo en la oposición a Galán?





Bien, es un tipo inteligente y fogoso. Yo creo que va a ser un gran concejal. Pero no sé si vaya a estar en la oposición, no lo veo así. Tiene un discurso muy parecido al de Galán.

Bogotá ha sudo un fortín del petrismo, así lo demostró en las presidenciales: ¿qué pasó para que eso no se tradujera en votos en su candidatura?





Hay un desencanto. Entre otras cosas, una de las cosas que más golpea a Bogotá es el precio de la gasolina. Yo lo que sentía en la calle es que no nos querían ver en barrios de clase media porque nosotros le subimos la gasolina y los estábamos arruinando. Pero es difícil sentarse a explicar a cada uno que si no subíamos la gasolina, el país se hubiera hundido. La coyuntura política nos agarró en bajada con la impopularidad del gobierno, que a mi manera de ver es injusta porque el país está a flote. Me parece injusta la percepción, pero la oposición ha sido inteligente en eso y nosotros hemos sido ineficaces en contrarrestar esos relatos. Fuera Bolívar o cualquier otro apellido, tenía que recibir toda esa impopularidad. La gasolina nos pegó muy duro.

Eso quiere decir que, contrario a lo que dijo Racero, usted sí cree que fue un plebiscito sobre el gobierno Petro...





Sí, eso era inevitable que pasara. En parte fue eso: una parte el metro, otra la gasolina, otra parte las mentiras que dijeron, porque muchas cosas se dijeron que no eran ciertas.

Usted habla de equivocaciones en el Pacto y el presidente, pero, ¿hay algo que usted diga que debió haber hecho mejor?





Claro, uno se equivoca en muchas cosas. Uno va aprendiendo en la marcha y hay cosas que nos cuestan. Por ejemplo, me ausenté de algunos debates porque sentí que la estrategia de Germán Vargas Lleras era mandar al general Vargas y a Molano, sobre todo a Vargas, para que impidieran que yo esgrimiera mis argumentos, pues me acusaban en cada debate del tema de la primera línea. Querían mostrar a Galán como un tipo que no pelea, y mandaron una avanzada para eso. La función era desprestigiarme en cada debate y por eso dije que para qué me prestaba para ir a los debates cuando esos tipo solo vienen a torpedear lo que yo digo. Yo me preparé mucho, fui por el mundo y tenía mucho por decir, pero ellos tenían esa misión de torpedear. No sé si hice bien o mal no yendo, pero fue el precio de la dignidad.

La izquierda ha dicho que uno de los problemas fue que no hubo democracia en la designación de los candidatos. ¿Faltó democracia interna en la coalición?





Mucha, totalmente. No pueden hacerse listas cerradas sin consultas. Eso rompió al Pacto. Pueden que digan que no está roto pero el Pacto lo rompió eso. Cómo pueden decir que el Pacto no está roto cuando sacaron a Carrillo y Celio, dos grandes concejales, por meter personas a dedo. Ahí se rompió el Pacto en Bogotá y en otras regiones fue igual. Hacer listas cerradas a lápiz rompe cualquier proceso. Los que se sintieron lesionados se fueron a otros partidos a buscar aval. Se nos fueron muchos liderazgo.

El presidente dio un parte de victoria, que avanzaron en nueve departamentos.¿Comulga con esa tesis de que sí hubo victoria a nivel regional?





Hubo victoria este domingo pero no la que esperamos. Yo no hablaría de un triunfo sino de un avance. Si miran lo que teníamos antes, pues no había nada de esto. Hoy tenemos más y fue un avance grande. Se hubiera podido avanzar más si el Pacto hubiera estado organizado y hubiéramos tenido las consultas internas. Si se hubieran hecho los procesos con más democracia, hubiéramos avanzado más.



¿Cuál es el panorama del Pacto, que usted dijo que está roto? Y, ¿cómo se va a recomponer?





Hay que recomponer y tenemos tiempo para hacerlo. Pero si no lo reconocemos y no hacemos auto crítica, entonces, ¿qué vamos a recomponer? Si para Racero y María José, todo está perfecto, estamos jodidos. Tenemos que hacer una autocrítica primero y hacer un recorrido por el país para recoger los liderazgos que se nos fueron. Debemos cohesionar el movimiento y darnos un reglamento interno para que haya consultas y lo más importante es unificar las personerías. Si no lo hacemos, no hay nada porque para 2026 no podemos hacer coalición. Solo Colombia Humana tiene para pasar el umbral y de pronto el Polo, pero de resto no veo ningún otro partido del Pacto que pueda superar el umbral.

Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto Néstor Gómez - El Tiempo. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

¿Usted apoya de la tesis de que se unen o se acaban?





Sí, si no se fusionan los partidos chiquitos, desaparecen.

En el panorama regional llegan varios (Fico, Char y otros) que no son afines al presidente Gustavo Petro. ¿Qué le espera al presidente con ese panorama?





Lo de Medellín, Barranquilla y el Valle del Cauca ya sabíamos. No pasaba nada porque era candidatos muy fuertes que ya habían aspirado a las presidenciales. No ganó cualquiera sino que muchos de ellos fueron presidenciables. Son pesos pesados muy difíciles de derrotar. No tenemos tantas figuras y la mayoría están en el Congreso. Ninguno más renunció, solo yo. No teníamos cómo ganar eso, así Petro tuviera 90 por ciento de popularidad. ¿Quién le gana a Fico o a Char? Eso es imposible. No teníamos figuras y la política se hace con nombres, plata y trampas. No se puede decir que Fico ganó porque Petro estaba bajo de popularidad. Eso es una mentira muy grande. Uno podría ponerle el que quiera a ambos y no les ganan.

Viendo ese panorama, ¿les faltan liderazgos para 2026?





Estamos cortos de liderazgos. Vienen algunos asomándose, pero es que ahí es que hay que hacer el balance para saber para dónde cogemos. Si entra gente que no es del Pacto, este se rompe. Nos toca hacer una gran asamblea para saber hacia dónde vamos a nivel nacional. Pero sobre todo, hay que unir las personerías.

En el espectro alternativo está Daniel Quintero...





El Pacto decidirá si lo acepta. Puede que haya entrado de última hora, pero él no es de la causa por la que hemos luchado muchos en este país. Él no es de esta causa, pero si el Pacto lo acepta, es algo que debe acordarse. No es de acá. Se ha acercado, pero yo no mando. Ellos decidirán a ver si hay que hacer consultas. Pero tengan por seguro que no vamos a nombrar a alguien porque apareció.

¿Se ve peleando una consulta en 2026?





No, ahora no lo he pensado porque estoy tratando de terminar unos trabajos. Voy a estudiar un poco más, voy a hacer una maestría y debo prepararme un poco más. No sé cómo sea en 2026, todo es muy cambiante. Además, ahí está Caicedo, que él sí es de la causa, viene de toda la vida. Yo no veo más liderazgos. Imagino que Claudia se lanzaran por la derecha porque ya perdió la credibilidad en la izquierda y el centro. Algunos me dicen que me lance, que con esos votos sirve de plataforma, pero eso es de reflexión y responsabilidad.

Estas fueron las primeras declaraciones Bolívar en X. Foto: Instagram: @Gustavobolivarsenador

Con los resultados de este domingo, ¿seguirá en la política?





Yo me voy a dedicar a recorrer el país para tratar de cohesionar a la Colombia Humana, porque es el partido que me trajo a la política y es el partido mayoritario del Pacto. Voy a tratar de volverlo nuevamente grande por si las otras fuerzas no se fusionan en una sola personería en tres años.

Mirando el resultado: ¿Se equivocó saliendo del Senado o aún piensa que debía hacerlo?





Yo ya había dicho en octubre que me iba a retirar en marzo porque debía retirarme a trabajar en dos novelas que aún estaba haciendo. Lo que pasa es que en diciembre me precipitan la renuncia porque me dicen que no tenían con quién pelear la alcaldía de Bogotá y me dijeron que no me inhabilitara para poder ir. Yo les dije que no tenía las condiciones y quedo ahí en la posibilidad de hacerlo. Pero siempre les dije que estaba complicado. Al final acepté porque yo no renuncié por la alcaldía sino porque iba a trabajar.



¿Lo veía complicado es solo económico o también veía difícil salir elegido?





No, solo económico porque debía hacer las dos novelas.

¿Fue una derrota del gobierno luego de que en los últimos días el presidente hizo tantos eventos en Bogotá y fueron considerados como proselitismo a favor suyo?





Sí, pero eso no influyó en nada porque en esos eventos invitaban a la alcaldesa. Ella tenía un candidato y lo hizo de frente. Petro nunca en una alocución o discurso hizo algo así. Yo no supe nada de eso. Nunca mandamos gente con publicidad a esas reuniones. Todo fue con parámetros muy éticos. Todos lo eventos fueron con ministros pero nunca en presencia nuestra.