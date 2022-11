Un nuevo pulso se libra en Medellín entre el alcalde Daniel Quintero y el uribismo. La tensión se da por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, conocida en las últimas horas, que ordena a la Registraduría Nacional notificar en un plazo no mayor de ocho días al presidente, Gustavo Petro, para que convoque a consultas sobre la continuidad del alcalde Daniel Quintero.

En el fallo se le indica a la Registraduría que incumplió con la certificación del proceso revocatorio, ya que se llegó al número mínimo de firmas que se necesitaban para iniciar el proceso, 90.000.



Ante esto, Quintero aseguró que la revocatoria es corrupta e impulsada por el “Uribismo”:



En un fallo emitido el pasado 27 de abril, un juzgado le dio la razón a la Registraduría de no informar al presidente de la República, debido a que el Consejo Nacional Electoral no había certificado los estados contables presentados por el comité revocador.



Ahora, en la decisión de la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia dice que el CNE “debe fijar la suma máxima que cada ciudadano u organización puede aportar a la campaña de recolección de apoyos, no tiene la facultad de intervenir en el proceso de verificación de los estados contables de la campaña de recolección de apoyos”.



Si finalmente hay votaciones, se cumple el umbral y se revoca al mandatario, no habrá elecciones nuevas para elegir a un nuevo alcalde debido a que restan menos de 18 meses para cumplir el periodo de mandato local, por lo que deberá escogerse a alguien de la terna del movimiento Independientes.



Andrés Rodríguez, vocero del Comité Revocador de la alcaldía de Daniel Quintero, dijo: “Siempre dijimos, nosotros hicimos las cosas bien. Gracias Dr. @abogadohurtado por devolvernos la honra y por dar la pelea. La @Registraduria tiene 8 días para informarle a @petrogustavo para que llame a elecciones de #RevocatoriaDanielQuintero. Ya queda en manos de los ciudadanos”.





