Astrid Sánchez dice que hay falta de voluntad política con Chocó tras trágico derrumbe

La representante Astrid Sánchez Montes de Oca es una de las voces que tiene el Chocó en el Congreso. Con poco menos de 17.500 votos en su departamento, esta ha asumida una amplia vocería por su departamento luego de la catástrofe natural del pasado viernes, en la que un deslizamiento en la vía Quibdó-Medellín dejó al menos 38 muertos. La congresista del Partido de la U ha reconocido la gestión del gobierno Petro, pero al mismo tiempo dice que es insuficiente.

Aunque reconoce que lo que pasó hace unos días es un tema propio de un hecho natural, los continuos accidentes y desastres naturales en la vía son una muestra de un histórico abandono por parte del Estado. Por eso, no pide un estado de emergencia por la catástrofe, sino que el Gobierno tome medidas de fondo.

La representante por Chocó, Astrid Sánchez Montes de Oca Foto: Archivo personal

Más allá de lo impredecible de un desastre natural, se han reportado varios incidentes similares en dicha vía históricamente. ¿Qué ha pasado en esta zona?



Hay que entender que es un hecho natural, pero a eso se le debe sumar circunstancias de no atención a tiempo del Estado. Esta carretera estaba en funcionamiento desde antes de que yo hubiese nacido y no se ha podido terminar. Fuera del deslizamiento natural del viernes, ha habido varios muertos a lo largo de muchos años. En el 98, 2009, 2011, 2015, 2016 y 2022 se han reportado varios muertos. No podemos decir que solo son hechos naturales, porque debían atenderse a tiempo y de manera técnica. De haberse hecho así, hubiéramos evitado tantos muertos.

¿Por qué no se ha hecho esa atención que ustedes exigen?



Es falta de voluntad política con el Chocó. Yo me acuerdo de que cuando fui senadora, por ahí en 2012, fui un día al Ministerio de Transporte para preguntar por los recursos de la vía. La ministra me respondió que esos recursos estaban incluidos en las vigencias futuras. A mí no se me olvida eso porque resulta que no hay unos recursos realmente destinados para la vía que conecta al Chocó con el interior del país. Es una colcha de retazos, los dineros entregados. Así nunca se va a terminar una carretera de esa magnitud. La topografía es difícil y tampoco se ha traído personas que sepan bien cómo rectificar esta carretera.

¿A qué se refiere cuando habla de falta de voluntad?



Siento que ha habido una gran falta de voluntad política debido a que uno ve que en gran parte del interior del país las carreteras se terminan en muy corto tiempo. Incluso utilizan túneles y otras técnicas, dependiendo la clase de terreno. En Chocó se ve que las condiciones son difíciles, le dicen la carretera de la muerte, y no hay mayor acción.

¿Cuál es su opinión de la respuesta de la administración Petro ante la crisis?



El presidente estuvo en el lugar de los hechos y declaró de inmediato la emergencia por desastre natural. Nosotros insistimos en que, si bien es cierto que es importante ese decreto, el Chocó necesita un tratamiento especial y extraordinario. Está bien que se superen los temas urgentes, pero es que los temas del departamento no son solo lo que pasó con el siniestro natural. Hace como 15 días hubo un secuestro que se cree que fue por el Eln y solo basta ver la situación del departamento para ver que somos los primeros en temas de desplazamiento, narcotráfico y los altos índices de desempleo y pobreza. Hay unas necesidades básicas insatisfechas y por eso necesitamos una atención diferencia y preferencial. Los recursos ordinarios del sistema general de participación no permiten superar los problemas del departamento.

La gobernación de Chocó informó la recuperación de otros dos cuerpos que permanecían sepultados bajo tierra luego del deslizamiento en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

¿Cuál es el pedido directo al presidente Petro?



Estamos diciendo que para superar la crisis del departamento necesitamos que se declare la emergencia económica, social y ecológica, teniendo en cuenta el artículo 215. El ministro del Interior manifestó que no hacían esta declaración porque no querían cometer el error que se cometió con el decreto sobre La Guajira, que fue tumbado por la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que las situaciones son diferentes, nosotros hemos puesto más muertos. A pesar de que las circunstancias son parecidas, padecemos mucho más. Incluso la situación climática será peor en el Chocó. Por nuestra situación especial, necesitamos un trato especial.

La Corte Constitucional dijo en el caso de La Guajira que no estaba a lugar la declaratoria de emergencia económica debido a que era algo histórico. ¿No pasa lo mismo con su departamento?



Es una situación histórica, pero es que se siguen presentando los hechos de forma sistemática. No es algo solo de un Estado que no ha tratado las circunstancias sino día a día seguimos experimentando sus efectos. No es un tema de antaño, es algo que se va presentando continuamente. Estamos mirando que hay un rezago por un Estado que nos olvida, pero la Corte no puede decir que lo de la vía es algo solo de años anteriores. Necesitamos una atención primaria y prioritaria. Ha faltado atención por parte del Estado frente a lo que se vive en el departamento.

Más allá de la crisis, ¿cómo ha sido la gestión del Gobierno frente al departamento?



La gente del Chocó ha estado muy esperanzada con el presidente Petro porque fue uno de los departamentos que mejor votación obtuvo. El presidente prometió una atención especial y ese es el reclamo, que cumpla los compromisos que hizo en campaña. No sabemos si es muy temprano para hacer los reclamos, pero la atención es muy urgente y prioritaria. Deben atenderse los temas del departamento. Obviamente, el desarrollo no es de días o meses, pero con las acciones respectivas se podrá iniciar los cambios.

El presidente, antes de la tragedia, dijo que iba a estar toda una semana gobernando desde el Pacífico, ¿cómo ve este anuncio si se mantiene?



Lástima que haya que tener una tragedia para que se dé una atención. El jueves estará la administración en una reunión con los alcaldes del departamento para iniciar las promesas del presidente Petro sobre la atención del Pacífico.