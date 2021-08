'A Santos sí lo trataron como un rey': Tomás Uribe a Comisión de la Verdad

Este lunes, en la charla que sostuvo Álvaro Uribe con tres integrantes de la Comisión de la Verdad, Tomás Uribe, hijo del expresidente, protagonizó varios rifirrafes con los comisionados, quienes cuestionaron la participación del gobierno Uribe en los llamados ‘falsos positivos’.



(Lea también: Detalles de la cita entre el expresidente Uribe y la Comisión de la Verdad)

El encuentro se llevó a cabo en la residencia del exmandatario, ubicada en Llano Grande, Antioquia, en donde Uribe se reunió con el padre Francisco De Roux, y los comisionados Olga Lucía González y Leyner Palacio.



Luego de contar su versión, el expresidente escuchó y atendió las preguntas de la Comisión de la Verdad. Pero en medio de la charla intervino Tomás Uribe, hijo del exmandatario.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Comisión de la Verdad Foto: Archivo Particular

Cuando el padre De Roux cuestionó al exmandatario sobre las razones que llevaron a que el Ejército cometiera los crímenes de los ‘falsos positivos’, Tomás Uribe intervino con voz fuerte asegurando que un importante número de los casos se dieron bajo la administración de Juan Manuel Santos.



Uribe también cuestionó a los integrantes de la Comisión de la Verdad, asegurando que el expresidente Santos no fue increpado sobre los falsos positivos en su intervención sobre el tema, como sí lo fue su padre en la reunión de este lunes.



“Hay un hecho estadístico y es que el 57 por ciento de los falsos positivos ocurrieron en el Ministerio de Juan Manuel Santos. Usted pregunta: dónde explotó (los falsos positivos), pues eso explotó con Juan Manuel Santos, estadísticamente”, afirmó Tomás Uribe.



“A Santos lo trataron como un rey. A Santos lo trataste como el gran hombre. Lloró y ustedes no lo increparon en nada, cuando el 57 por ciento de los falsos positivos ocurrieron en la administración de Juan Manuel Santos”, le dijo el hijo del expresidente a la comisionada Olga Lucía González.



Tras las palabras de Uribe, la comisionada aseguró que no estuvo en la presentación del expresidente Santos y afirmó que no deseaba que se le acusara públicamente.



(Le puede interesar: ¿Quién es la comisionada de la verdad que fue criticada por Tomás Uribe?)

A Santos lo trataste como el gran hombre. Lloró y ustedes no lo increparon en nada, cuando el 57 por ciento de los falsos positivos ocurrieron en la administración de Juan Manuel Santos FACEBOOK

TWITTER

Pero durante el encuentro se presentó otro rifirrafe en el que Tomás Uribe se fue directamente contra la comisionada González.



Mientras el expresidente Álvaro Uribe y González discutían sobre sus diferencias y la comisionada le pedía que no la encasillara, Tomás Uribe le recordó uno de sus trinos en 2017 y aseguró que a ella “le encantan las Farc”.



“Le encantan las Farc, ella lo dijo en un trino en 2017, acá lo tengo, ¿se lo muestro?”, afirmó.



Acto seguido, la comisionada dijo que ambos podrían pensar distinto, pero el hijo del exmandatario siguió las críticas afirmando que él nunca diría que comparte los principios de algún grupo o personaje terrorista.



“Yo nunca diría que comparto los principios de Pablo Escobar, ni de Castaño, ni de Mancuso, ni de las Farc. Ningún grupo terrorista, todos me saben a mie...”, dijo exaltado.



La discusión finalizó cuando el expresidente le pidió a su hijo no seguir con el enfrentamiento: “No, Tomás, quieto, hombre”, dijo Álvaro Uribe.

Este es el momento más tenso de la Comisión de la Verdad con el expresidente Álvaro Uribe y el momento en que Tomás Uribe pierde la compostura. pic.twitter.com/dnN8HpFFPo — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) August 17, 2021

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

'Colombia va a necesitar una amnistía general': Álvaro Uribe

Cita de Uribe con Comisión de la Verdad genera críticas y apoyos