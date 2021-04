Tomás Uribe conversó con el presidente Duque sobre reforma tributaria

En medio del debate político que comienza en el país por la reforma fiscal o tributaria que está preparando el Gobierno Nacional, Tomás Uribe, hijo del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sostuvo una conversación con el presidente Iván Duque y su ministro del Interior, Daniel Palacios.



Así se los informó el propio Tomás a los congresistas del Centro Democrático en un mensaje en el cual les transmitió varias apreciaciones sobre la necesidad de que el uribismo apoye al Ejecutivo en este tipo de iniciativas legislativas.



Según el mensaje de Tomás Uribe, conocido por EL TIEMPO, “el éxito del gobierno es el éxito del partido” y es “imposible diferenciar uno del otro”.



“En conversación con Pte Duque y min Palacio expresan total disposición a acoger e impulsar durante el trámite de la ley propuestas de austeridad viables. Así mismo a que el partido capitalice como logro el congelamiento de nómina por 10 años que trae ahorro de $11 billones”, escribió el hijo del expresidente Uribe en el chat de congresistas uribistas.

Agregó que en el Ejecutivo “piden que canalicemos opiniones y propuestas de manera constructiva y coordinada con el gobierno. Creo que tienen toda la razón”.



“La necesidad de incrementar tributación para lograr sostenibilidad fiscal y viabilizar programas sociales como matrículas gratis e ingreso solidario, se hace más asimilable ante la opinión pública de la mano de medidas de austeridad. Construyámoslas en equipo con el Gobierno”, dijo Tomás.



Y cerró el mensaje diciendo: “El éxito del gobierno es el del CD”.



Este diario supo que está en mora de darse una reunión entre el Gobierno Nacional y la bancada del Centro Democrático para socializar el texto final que se presentará al Congreso de la reforma fiscal o tributaria, pero que esta no tiene fecha todavía.Este miércoles está prevista una reunión de la bancada uribista pero, hasta el momento, no estaría programada la presencia del Gobierno Nacional.

