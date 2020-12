‘Ponerme ahora de político no es serio con mis socios’: Tomás Uribe

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, le explicó a EL TIEMPO las razones por las que se resiste a incursionar en la política y ser candidato en 2022, como lo han planteado algunos sectores. “Creo que desde el emprendimiento podemos contribuir mucho al país, incluso más que desde la política”, dijo el joven empresario.

¿Cómo es la propuesta 4x4 que usted está proponiendo?

​

Consiste en incrementar el salario mínimo cuatro por ciento, que es dos veces la inflación y dos veces lo que han propuesto los gremios, y en reducir la jornada laboral en cuatro horas por semanas. Cuatro horas de 48 es, aproximadamente, el ocho por ciento. Subimos cuatro horas el salario mínimo, bajamos cuatro horas por semana, que es el ocho por ciento, y eso nos lleva a un incremento de remuneración para el trabajador, por hora laborada, del trece por ciento, que está bastante en línea con lo que han pidieron los trabajadores.



¿Qué han dicho los empresarios con los que ha hablado de esta fórmula?



He recibido buenos comentarios desde que pude la propuesta en Twitter. Yo la puse porque generalmente estamos opinando sobre la vida nacional, tenemos todo en este país, vivimos aquí, hemos hecho empresa aquí y nos duele Colombia. Un empresario respetado y con trayectoria, por ejemplo, me ha dicho que le suena mi propuesta y que le parece razonable, al igual que otras voces que entiende que los empresarios tenemos que propiciar gestos con los trabajadores para que aumente la productividad.



Usted es un empresario que se la pasa haciendo propuestas, pero le ha dicho no a la política, ¿por qué?



Por muchas razones. Primero, porque me encanta hacer empresa, llevo 20 años en eso. Yo digo que mi papá es una especie rara en mi familia, porque todos en ella son empresarios, por parte de él y de mi mamá. Además de eso, la actividad política es muy riesgosa, nosotros sí que lo hemos vivido y sufrido en carne propia. Y tercero, lo más importante, es que yo tengo unos compromisos adquiridos con mis socios, mis compañeros de trabajo, mis clientes, mis proveedores y ponerme yo ahora de político no es serio con mis socios.

La matemática del 4x4, en base 100:



Hoy:

Salario de $100/48 horas laboradas = $2.083 por hora



4x4:

Salario de $104/44 horas laboradas = $2.36 por hora



2.36/2.083 = incremento de remuneración por hora laborada de 13%



Crea compromiso de incrementar productividad.@ChrisDaes — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) December 17, 2020

Usted, que creció viendo a su papá en la acción política, ¿no le ha picado ese bichito de la política?

​

Creo que desde el emprendimiento podemos contribuir mucho al país, incluso más que desde la política. Si se miran las grandes transformaciones de la humanidad en los últimos años, todas han venido del emprendimiento. Creo que hay mucho que aportar desde el sector privado y podemos hacerlo sin necesidad de correr esos riesgos en la vida pública.



Dicen que cuando un líder dice que no, quiere decir que sí, ¿eso será cierto en este caso?



No, yo estoy en lo mío, le puedo mostrar mi agenda y está llena de compromisos empresariales.



Si no es usted, ¿a quién está viendo como candidato en el Centro Democrático?



El partido Centro Democrático es uno de los que tiene más líderes jóvenes en Colombia y eso es bien emocionante. Creo que hay un candidato que puede ser una sorpresa: Alirio Barrera, el exgobernador de Casanare. También están Paloma Valencia, Paola Holguín, Edward Rodríguez, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, un estadista, con ese conocimiento del Estado, de manera que lo veo es que hay candidatos y muy buenos.

Acá hay muchos que les da pena defender el capitalismo y les gusta estar en unas aguas tibias que hablan de capitalismo-socialismo. El Centro Democrático no FACEBOOK

TWITTER

¿El desgaste del uribismo y la baja popularidad del presidente Duque no serían un inconveniente para el 2022?

​

Primero sobre el presidente Duque le digo que soy un defensor a capa y espada de su gobierno y lo hago por los hechos: bajó los impuestos, le cumplió al país; desmontó la ‘mermelada’, le cumplió al país; frenó el crecimiento del narcotráfico, le cumplió al país. Y algo que no ha trascendido para el país y sobre todo para mi generación: la revolución de la energía limpia que está llevando a cabo. Creo que es un presidente que está haciendo las cosas bien. Como todo ser humano podrá mejorar otras y creo que en la medida que los colombianos asimilemos con menor emocionalidad y mayor ecuanimidad sus logros, lo iremos premiando.



¿Y respecto al Centro Democrático?



Me siento muy orgulloso del Centro Democrático. Me parece un partido de un valor para la democracia colombiana gigantesco. Es el único partido en Colombia que siempre ha defendido el capitalismo sin pena. Es que acá hay muchos que les da pena defender el capitalismo y les gusta estar en unas aguas tibias que hablan de capitalismo-socialismo. El Centro Democrático no.



¿Cómo está analizando el tema político de cara al 2022?



Creo que es necesario que todas las tendencias políticas que consideramos que el sistema capitalista, la democracia, las libertades son fundamentales y que tememos que Colombia padezca un destino semejante al que han atravesado nuestros vecinos tenemos que unirnos y hacer una gran coalición y que de allí salga el mejor hombre o la mejor mujer y que le respaldemos independientemente de qué partido venga.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

@juanfvalbuena