JEP se podría remplazar por un formulario en Internet: Tomás Uribe

El hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno, habló este viernes en La W sobre sus propuestas de austeridad en el Estado, que lo han puesto como tendencias en redes sociales por los comentarios de sus seguidores y contradictores.



Una de las propuestas del empresario, quien le ha asegurado a este diario que no piensa lanzarse a la política en 2022, fue reducir en un 30 por ciento el Congreso de la República y también la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal creado tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, que tiene como función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.



"Es una rama de la justicia que da pena simbólicas a exguerrilleros y exparamilitares que admitan sus delitos. Eso se podría reemplazar por un cuestionario en Internet y que los jueces vayan a resolver los temas que le importan a los ciudadanos de a pie", aseguró Uribe Moreno en la emisora.



Uribe reiteró que no tiene aspiraciones electorales y resaltó varios nombres para aspirar a la Presidencia, como Edward Rodríguez, Paola Holguín, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez.



Además, el hijo del expresidente defendió la gestión del gobierno de Iván Duque y señaló que se han hecho esfuerzos en materia de "acabar con la mermelada y reducir la publicidad oficial". Sin embargo, advirtió que se tiene que avanzar en la eliminación de varias entidades oficiales.



Por otra parte, el empresario no se opuso a la compra de nuevos aviones de guerra para reemplazar la actual flotilla y señaló que "no podemos tener una Fuerza Aérea obsoleta, con cachivaches, mientras tenemos a un vecino muy peligroso".



Finalmente, el hijo del expresidente Álvaro Uribe habló sobre los 'falsos positivos' y defendió la política de Seguridad Democrática de su padre.



"Un solo falso positivo es una tragedia, cualquier número de ahí para arriba es una tragedia mayor. El 57 por ciento pasó cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa (...) gracias a la Seguridad Democrática se corrigió", sentenció en La W.



Tras ello, el diputado Nicolás Petro, hijo del exsenador y candidato presidencial Gustavo Petro, dijo en la misma emisora que las propuestas de Uribe Moreno "las hacen en cada elección" y que "pareciera que sus críticas van dirigidas al presidente Duque, a quienes ellos mismos eligieron".



También, el diputado y excandidato a la Gobernación del Atlántico señaló que ve a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como la carta fuerte de la derecha para la Presidencia y que lanzar a Tomás Uribe sería un error del uribismo.



"Sería un error del expresidente Uribe. Es un candidato derrotable", añadió.



