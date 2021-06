Tomás Uribe dice que Peñalosa sería un gran Presidente

Un trino de Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, dejó pensando a muchos si su intención es apoyar una campaña presidencial del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.



Le puede interesar: Peñalosa asegura que Petro 'no es eficiente como gobernante'

Tomás, a quien algunos sectores han estado promoviendo para que sea aspirante presidencial en el 2022 en representación del Centro Democrático, sorprendió con un trino en el que calificó al exalcalde Peñalosa como "un crack".



Le puede interesar: Enrique Peñalosa anuncia su candidatura a la Presidencia)



Destacó que transformó a Bogotá y que tiene una capacidad de ejecución extraordinaria. A esto agregó que "no habla cháchara".



Tomás Uribe terminó señalando que "sería un gran presidente".



Claro que el pronunciamiento de Uribe se dio algunas horas después de que EL TIEMPO publicó una entrevista con el exalcalde bogotano en la que no solo confirmó que aspirará en el 2022, sino que "no haría una consulta en este momento con el Centro Democrático".



De todas maneras, el senador Ernesto Macías señaló: "Me hubiera gustado votar por el exalcalde Enrique Peñalosa en el 2022, pero será en otro momento".



Ante esto el interrogante que queda es si Tomás estaría pensando en que su partido, el de su padre, termine apoyando la aspiración presidencial de Peñalosa, quien ha dicho que ha "tenido diferencias con el Centro Democrático".



Le puede interesar: 'En este momento no haría una consulta con el CD': Peñalosa