Todos contra la Alianza Verde: el panorama electoral en Boyacá y Tunja

Desde hace unos años, la Alianza Verde ha venido convirtiendo a Boyacá en su feudo electoral. Ha sacado varios representantes y senadores y figuras que han pasado por sus filas han llegado a la gobernación. Ahora último vivieron su mayor auge cuando ganó Carlos Amaya para el periodo 2016-2019 y luego pusieron a un sucesor, Ramiro Barragán.



(Puede ver: Elecciones 2023: los huecos por tapar en las normas contra intervención en política)

La colectividad quiere repetir lo hecho hace cuatro años y para eso apostó a la segura con Carlos Amaya. Sin embargo, esta vez no la tendrían tan fácil. Expertos y políticos del departamento consultados por este diario concuerdan que los ocho años de gobierno de los verdes han generado un desgaste que ya se comienza a sentir.



Distintos representantes consultados coincidieron en que el candidato a vencer es Amaya y para eso se han unido en una coalición que incluye a liberales, conservadores, Nuevo Liberalismo, ASI y la Fuerza de la Paz. Estos apoyos están centrados en Rodrigo Rojas, exrepresentante y cuya labor legislativa varios han destacado.



(Además: ‘Serán las elecciones más transparentes de la historia del país’: Alexánder Vega)



Entre los conservadores consultados, la representante Ingrid Marlén Sogamoso comentó a este diario que la estrategia de la colectividad es invocar el conservatismo de vieja data del departamento. “Boyacá es conservadora”, sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

El 29 de octubre serán las elecciones regionales. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

En ese sentido, los consultados señalan que en los grandes centros urbanos se comienza a escuchar con más fuerzas reparos a los Verdes, sobre todo a un mandato de Barragán que no ha tenido la misma popularidad que el de Amaya. En esa línea, la mayoría apuntó a que el exgobernador sigue marcando la parada, pero los comicios pueden ser más reñidos de lo esperado.



“El ciudadano es el que está hastiado de la Alianza Verde y lo que representa. Ha estado mucho en el Gobierno y parece no representar mucho en las ciudades”, dijo el representante Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico. No obstante, el panorama no es favorable para el aspirante de la coalición de izquierdas, José Giovany Pinzón.



(Además: Gobierno Petro concentra eventos en Bogotá en la antesala electora)



Al ‘todos contra Amaya’ hay que sumarle el tema de los escándalos que han salido en los últimos meses e involucran a allegados del candidato y exgobernador. La polémica por cuenta de la mansión que construyó Antonio Miguel Assis Brugos, suegro de Amaya, en el lago Sochagota, en Paipa (Boyacá), sin supuestamente tener los debidos permisos ambientales. En su defensa, el candidato a la gobernación dijo que no tenía conocimiento de las gestiones del padre de su esposa.



Estos temas fueron denunciados por el concejal de Bogotá Diego Cancino (Alianza verde) justo cuando Amaya sonaba como ficha de su partido para la alcaldía capitalina. Este ha sido otro tema que no ha gustado del todo, según los consultados. En el departamento no recibieron de buena manera que hubiese buscado primero lanzarse en la capital.



Sin embargo, más allá del análisis hecho por los conocedores de la movida boyacense, por el momento las encuestas dan un amplio triunfo a Carlos Amaya. En un sondeo publicado el 9 de octubre, hecho por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y pagado por la Alianza Verde, Amaya lidera con un 42 por ciento de intención de voto frente a un 19 por ciento de Rodrigo Arturo Rojas. En tercer lugar está José Giovany Pinzón, con un 9 por ciento de los apoyos.



De mantenerse las tendencias de las encuestas, sería un dominio de la Alianza Verde durante 12 años, algo que la colectividad nunca ha tenido en el país. Además, sería el segundo mandato de Carlos Amaya en el mismo periodo, lo que lo convertiría en uno de los grandes electores, porque nunca ha habido un repitente en dicho departamento desde que aprobó la elección popular de gobernadores.

En Tunja se replican escenarios

En la capital del departamento la situación es muy similar. El que más suena viene de la Alianza Verde y es John Carrero, que es de la cuerda de Carlos Amaya. Precisamente muchos han apuntado a que este ha hecho una campaña en la que pareciera más que estuviera haciendo proselitismo por el aspirante a la gobernación que por él mismo.



Carrero también figura como el candidato a vencer, pero las alianzas no estarían yendo tan bien como en la gobernación. Vicente Aníbal Ojeda tiene el aval de los conservadores y el apoyo de los liberales, la ASI y el Nuevo Liberalismo, pero hasta cercanos a esta candidatura reconocieron a este diario que no le estaría yendo tan bien.

La candidatura sorpresa sería la de Mikhail Krasnov, nacido en Rusia y nacionalizado. Algunos lo ven como un aspirante con mucha fuerza. Más allá de la atención que ha recibido de los medios nacionales por la curiosidad de “un ruso que quiere ser alcalde de Tunja”, han destacado su campaña de ir caminando por todos los barrios de la capital boyacense para exponer sus propuestas.



En esa línea han destacado que es alejado de los partidos políticos, a pesar de su aval por la Fuerza de la Paz, por lo que apuntaría a ese “voto de opinión” que, de acuerdo con expertos, predomina en Tunja. Por eso mismo, a este le pudo haber costado que hiciera público su apoyo a Rodrigo Rojas a la gobernación, pues arroja un manto de dudas a esa independencia que pregona.



(Además: ‘Hombre Marlboro’ no pudo inscribir a su hijo como reemplazo y apoyará voto en blanco)



También estaría tomando fuerza July Paola Acuña, comentan representantes de Boyacá. Esta, que viene de Cambio Radical, cuenta también con la cercanía que tuvo con Amaya cuando fue diputada y él gobernador. Esto podría jugarle tanto a favor como en contra, puesto que Carrero estaría recogiendo principalmente los apoyos del exgobernador y candidato.



El Pacto tiene a Jonathan Armando Bosigas como candidato. Sin embargo, no tendría la misma acogida que sí está teniendo a nivel departamental Giovani Pinzón, que seguramente no ganará, pero quedaría en el tercer lugar.



En la misma encuesta que da ganador a Amaya se observa que en la intención de voto la lidera a Mikhail Krasnov con 21 por ciento de los consultados, le sigue July Paola Acuña con 15 por ciento y en tercer lugar figura John Ernesto Carrero con 14 por ciento.