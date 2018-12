‘Estamos convencidos' que Santrich no será extraditado: Timochenko

Timoleón Jiménez, Timochenko, el máximo líder del partido Farc habló este domingo sobre la posible extradición del jefe guerrillero Jesús Santrich, sindicado en enviar coca a Estados Unidos, y se mostró confiado en que esta no se dará.

"Estamos convencidos que Santrich no se va para Estados Unidos. De llegarse a dar sería un golpe muy duro al proceso de paz y ahí sí lo pondría, no digo yo para hacerlo trizas, pero si las reglas de juego van a cambiar", dijo desde Melgar, en el Tolima, al térnino del Tercer Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de ese partido.



Para Timochenko, "eso significaría que en cualquiera momento pueden extraditar cualquiera de nosotros, simplemente porque la DEA nos reclame sin presentar absolutamente ninguna prueba".



Jiménez de todas manera fue enfático en señalar que "no van a encontrar pruebas" de la participación de Santrich en negocios del narcotráfico. Y no descartó que quede libre en los próximos días.



También dijo que la curul de Iván Márquez, quien salió elegido para el Senado, pero que por ahora se desconoce su paradero, se sigue peleando por los caminos jurídicos.

Campaña para 2019

Sobre la campaña para las elecciones locales y regionales del próximo año dijo que el criterio número uno de su partido, más allá de tener candidatos o no propios, "es que lleguen al poder regional todos los sectores que de una manera u otra acompañan y están de acuerdo con el proceso de paz".

"La estrategia electoral se trata de unificar esfuerzos con los que quieran acompañar en la en la consolidación de la paz. Debemos atajar y ponerles una barrera a aquellos que nos quieren llevar a la confrontación", indicó

Sobre el proceso de paz dijo que si creyeran que fue un fracaso no estarían aquí. "Creemos que ha sido el acierto más grande", manifestó y agregó que ahora que están en la política tienen más aliados que cuando estuvieron la guerra, "en función de construir esos caminos para construir a Colombia en paz".



"Aquí la tarea que nos queda es hacer realidad ese acuerdo", agregó Jiménez.



