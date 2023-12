Timochenko le 'sugirió' a Uribe someterse a la JEP; el expresidente le respondió

Rodrigo Londoño, el presidente del partido político Comunes - que lo integran exmiembros de la otrora guerrilla de las Farc - le propuso al expresidente Álvaro Uribe que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz.



Este lunes, 'Timochenko' publicó en sus redes sociales: "Sugiero al doctor Uribe que, tras las declaraciones de Salvatore Mancuso y el monumental material probatorio por su presunta responsabilidad en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, se someta a la JEP".



(Puede leer: 'Sinvergüenza': expresidente Álvaro Uribe rechaza nuevos señalamientos de Mancuso)

Luego concluyó: "Aún puede contribuir a la paz y asumir su responsabilidad".

Sugiero al doctor Uribe que, tras las declaraciones de Salvatore Mancuso y el monumental material probatorio por su presunta responsabilidad en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, se someta a la JEP.



Aún puede contribuir a la paz y asumir su responsabilidad. — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) December 18, 2023

En la tarde de este 18 de diciembre, el exmandatario le respondió a través de la misma red social. "De Timochenko lo único que hay que decir es que es un matón santurrón", sostuvo.

De Timochenko lo único que hay que decir es que es un matón santurrón — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 18, 2023

Uribe ya se había pronunciado sobre las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien sugirió en una entrevista que se reunió con el expresidente en el Ubérrimo, la finca del exmandatario ubicada en Córdoba.



El expresidente rechazó las afirmaciones y dijo que tendrán que probar dichos encuentros. "Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba", dijo el jefe del Centro Democrático.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro Uribe, en rueda de prensa. Foto: César Melgarejo

Según el expresidente, su finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, "inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad", afirmó.



Y agregó que Mancuso, quien está en Estados Unidos y durante los últimos meses ha dado varias declaraciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -fue admitido-

"tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA".



(En otras noticias: ¿Qué impacto tiene en el proceso de paz acuerdo con el Eln para suspender el secuestro?)



Por último, aseveró que "cuando la visita de Suárez, 1995 con posibilidad hasta agosto de 1996 que terminó su periodo como comandante de Policía de Montería, en el Ubérrimo existía solamente un campamento sobre la carretera".



Mancuso, por su parte, le dijo a la revista Cambio que Uribe "me ha mandado razones para que dé una declaración escrita que diga que él no tuvo nada que ver (...) y yo dije: yo declaro, pero la verdad de lo ocurrido".

REDACCIÓN POLÍTICA