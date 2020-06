Farc impone el silencio sobre expulsión de ‘París’ y ‘Ramírez’

Silencio. Esa es la decisión tomada por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) sobre la expulsión de la colectividad de cuatro de sus dirigentes más importantes, entre ellos los históricos ‘Andrés París’ y ‘Fabián Ramírez’.

Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido, le dijo a EL TIEMPO que en efecto “la dirección ha venido tomando unas decisiones disciplinarias después de haber recibido las recomendaciones, algunas recogimos y otras no, de parte de la comisión de ética, quien actuó en marco de las funciones establecidas para ella, respetando el debido proceso y los tiempos”.



Para Londoño, sin embargo, “esas decisiones deben ser notificadas personalmente a los afectados para mantener el debido proceso, yo no voy a cometer la misma violación a los estatutos que cometió quien esta haciendo las filtraciones”.



Londoño aseguró, además, que “cuando ya estén los implicados notificados y la militancia conozca qué fue lo que se decidió y por qué, hasta de pronto hable del tema”.



Se infiere, entonces, que su posición es la de que es un asunto que, por ahora, no es importante para la opinión pública.



De hecho, en su respuesta a EL TIEMPO Londoño argumentó: “Es un tema, pero no es lo fundamental para nosotros, en momentos en que tenemos 212 firmantes del proceso y más de 400 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo”.



A pesar de la decisión de Londoño y de todos los implicados en este caso, quienes también han optado por no dar explicaciones públicas, el caso demuestra que la breve trayectoria del partido político que surgió en 2017 del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla más longeva del continente, las Farc-Ep, ha estado llena de dificultades.



El horizonte está plagado de nubarrones en tres aspectos esenciales. Uno, en la implementación de lo firmado; dos, en el respeto a la vida de sus integrantes; y tres, en la mecánica interna para consolidarse como una fuerza política de trascendencia.



En los dos primeros, denuncian el incumplimiento del Gobierno Nacional al tiempo que muestran el rosario de asesinatos del que son víctimas, como lo evidencian las escalofriantes cifras citadas por Londoño.



A esto se añaden las pugnas internas cuyo último capítulo es la expulsión de dos de sus más veteranos dirigentes: ‘Andrés París’ y ‘Fabián Ramírez’ porque, según afirmaron, es hora de “depurar” el partido.



Un grupo legal que surgió el 28 de agosto de 2017, cuando se celebró en Bogotá el congreso y que fue bautizado como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).



Con esa decisión, el arranque no fue el deseado. Al conservar el acrónimo usado durante más de medio siglo en armas, los ciudadanos no diferenciaron entre el pasado y el futuro.



Es posible que eso explique, en parte, el pobre resultado electoral de su debut en democracia. Fue en las elecciones del Congreso de 2018 en las que solo obtuvieron 85.000 votos, entre Senado y Cámara.



“Mantener el nombre no fue una buena idea”, aceptaría después su máximo líder, Londoño, quien en sus años en el monte se hacía llamar Timochenko.



Esa fue apenas una de las diferencias de Londoño con otros de sus antiguos camaradas.



El ahora expulsado ‘Andrés París’ siempre estuvo entre los sectores más críticos a su liderazgo. Su nombre real es Jesús Emilio Carvajalino y junto a él fueron desvinculados José Benito Cabrera Cuevas (‘Fabián Ramírez’), Ubaldo Enrique Zúñiga (‘Pablo Atrato’) y Benedicto de Jesús González.



‘Andrés París’ fue miembro del Estado Mayor Central e hizo parte de la Comisión Internacional como delegado en Venezuela. Fue uno de los voceros de la guerrilla en las fracasadas negociaciones de paz durante la administración de Andrés Pastrana y también estuvo en la mesa durante el proceso de paz en La Habana.



Nacido en Bogotá (1955), llegó a ser uno de los jefes del Bloque Oriental, uno de los más beligerantes en contra del Estado y de los que mayor daño provocó en la población civil.



‘Fabián Ramírez’ –otrora segundo comandante del Bloque Sur– es uno de los hombres que, de acuerdo con las autoridades, en su momento estuvo más vinculado al tráfico de estupefacientes al aprovechar la circunstancia de tener el control armado en buena parte de las regiones del suroriente, región fértil para los cultivos de coca.



Nacido en El Paujil, Caquetá, en 1963, impuso el cobro de gramaje a los campesinos productores de la base de coca. Los organizó para que vendieran la producción del alcaloide exclusivamente a las Farc. Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, fue su mano derecha en el negocio. Por esta causa, ella fue extraditada a EE. UU., donde purgó 13 años de cárcel.



Jesús González fue representante a la Cámara. Nacido en Mompox en 1969; ocupó provisionalmente la curul de ‘Jesús Santrich’.



Y ‘Pablo Atrato’ era presidente de la Cooperativa Ecomún, surgida con la firma de la paz.



La incógnita que se abre ahora es qué irá a pasar con ellos cuatro. En fuentes cercanas al movimiento, aseguran que seguirán en la vida civil y con una propuesta política distinta a la de Londoño Echeverri.



Nada que ver con un tercer sector que es el que hizo trizas los acuerdos y volvió a empuñar las armas liderado por ‘Iván Márquez’ y a quien siguieron ‘Jesús Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’, entre otros.



