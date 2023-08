A la salida del debate de control político al que fue citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, les envió un duro mensaje a los gobernadores del país, quienes hace pocos días le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para poder hablar sobre la grave situación de violencia que se está viviendo en el país de cara a las elecciones regionales de octubre.



El funcionario aseguró que “no es prudente” que los mandatarios locales y departamentales saquen, según él, provecho de la situación de seguridad en el país por “un tema electoral”.



“Algunos de ellos, con candidato propio, quieren convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en declaraciones a medios de comunicación y luego agregó: “Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado”.



Desde hace meses, gobernadores de todo el país le han solicitado al presidente Gustavo Petro medidas urgentes ante las acciones de grupos armados ilegales en contra de liderazgos políticos y de la población civil. De ahí el rechazo de varios mandatarios a las palabras de Velasco.



“Nos preocupa que el Ministerio del Interior, entidad responsable de liderar la gestión política del Gobierno para la protección de los derechos y el diálogo social, esté en cabeza de un ministro que desconozca las realidades territoriales, que desvirtúe el clamor de las regiones y que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad”, señaló la Federación Nacional de Departamentos en un comunicado de prensa en el que le piden al presidente Gustavo Petro un “cambio” en la cartera.



También hubo respuesta por parte del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien lleva meses denunciando que la Nueva Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas y otros grupos delincuenciales como ‘los Juanitos’ han copado el sur de ese territorio y que son los responsables de ordenar la carnetización y el confinamiento de varias poblaciones.



Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta. Foto: Prensa Gobernación del Meta

“Un incompetente ministro de gestión gris, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral. Sea serio, ministro, no les falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted. Renuncie, ministro”, respondió Zuluaga a las palabras de Velasco.



Pero ese no fue el único pronunciamiento del jefe de la cartera del Interior para los mandatarios. Durante el debate de control político, al que también fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y que se aplazó cuando las jugadoras de la Selección Colombia llegaron al Salón Elíptico para ser condecoradas, el funcionario les pidió a los alcaldes y gobernadores ejecutar los recursos que el Gobierno nacional entrega para temas de seguridad a través del fondo Fonsecon.



“¿Por qué no se han ejecutado? Preguntémosle a los señores alcaldes y gobernadores. Estos son recursos que se deben utilizar para temas de seguridad, son cerca de 100.000 millones de pesos para cámaras, sistemas de identificación biométrica, entre otros”, dijo en el debate citado por los representantes Julio César Triana (Cambio Radical) y Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), entre otros.



La advertencia del registrador Vega



El registrador Alexander Vega hizo una serie de anuncios sobre las elecciones en Cauca. Foto: Registraduría

Por su parte, el registrador Alexánder Vega se refirió este miércoles a la grave situación de orden público en el departamento del Cauca, a 74 días de las elecciones regionales.



“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas”, sentenció el funcionario refiriéndose al departamento del Cauca en un nuevo encuentro del Comité de Seguimiento Electoral. “Se puede perder todo, menos la democracia y las elecciones”, complementó.



Por tal motivo, Vega confirmó que este departamento está priorizado por la Fuerza Pública y la Registraduría, y habló de municipios concretos en los que la preocupación es mayor; entre ellos, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Morales, Rosas, Suárez y Timbiquí.



Vega fue más allá y lanzó una contundente advertencia a aquellos candidatos que hagan alianzas con grupos al margen. “Serán judicializados. Acá hay una sola amenaza y son los grupos armados, hay que evitar estas alianzas, y en eso vamos a trabajar con el gobernador, la institucionalidad y en especial con nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, dijo.



Las declaraciones del Registrador Nacional ocurren un día después de que el Defensor del Pueblo le manifestó su preocupación al Presidente de la República sobre la situación de riesgo electoral en la que están 380 municipios en 24 departamentos.



Estas denuncias se suman al llamado que han hecho organizaciones de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral (MOE) o la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), que en su más reciente informe sobre violencias políticas incluyó a ocho municipios del Cauca en la categoría de riesgo extremo.



Finalmente, hizo un llamado a la Guardia Indígena para que ejerza y permita el control en 51 cabildos localizados en zonas de riesgo y anunció que implementará herramientas tecnológicas como la biometría en las mesas de votación de estos municipios, con el fin de evitar delitos electorales.

REDACCIÓN POLÍTICA

