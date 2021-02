Suspensión de trámite de revocatorias genera duro debate en el país

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió ayer el trámite de las 58 revocatorias de mandato y dos solicitudes de referendo que se adelantaban ante el organismo electoral, hasta cuando el Ministerio de Salud emita un concepto sobre la viabilidad de recoger firmas en medio de la pandemia.



(Contexto: Registraduría suspende trámite de revocatorias de mandato en el país)

En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social autorice la recolección de apoyos, la Registraduría le solicitó a esa cartera trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas.



En el oficio remitido al jefe de la cartera de Salud, la entidad solicita “su autorizado concepto, sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de las mismas por parte de los comités promotores y sus equipos de trabajo en terreno”.



(Lea también: Revocatorias en pandemia: ¿una figura inconveniente?)



La decisión de la Registraduría desató una aguda polémica entre quienes consideran que se está vulnerando su derecho constitucional a revocar a un mandatario local y quienes estiman inconveniente llevar a cabo este proceso en medio de la pandemia.



Tan pronto se conoció la noticia, el grupo significativo de ciudadanos que impulsan la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que “si el derecho a la revocatoria está produciendo tanto remezón en el país político, deberían de actuar de otra forma. Son los alcaldes a quienes hay que parar. No a las revocatorias. Esta no es la manera democrática de enfrentar el rugido de la revocatoria”.



La comunicación de este comité promotor agrega que, contrario a lo que ocurre ahora con las revocatorias, por cuenta de la pandemia “no se suspendieron ni alumbrados, ni marchas, ni noches de comercio”.



(También lea: Duque responde todo sobre el plan de vacunación en Colombia)



La decisión de la Registraduría no solo cobija a las revocatorias sino también las solicitudes de referendo que se tramitan ante la entidad. Una de ellas es la impulsada por el senador Roy Barreras, quien le pidió al organismo electoral avalar las firmas digitales.



“Comparto la preocupación de la Registraduría por la bioseguridad en la recolección de firmas, pero la entidad nada dice en su comunicado sobre la solicitud nuestra de hace 2 meses de autorizar las firmas digitales. La pandemia no puede coartar la democracia y menos poniendo la decisión en manos del Gobierno”, expresó Barreras promotor de un referendo que buscan impulsar un proyecto para la revocatoria del Presidente.



El anuncio de la entidad, no obstante, cayó bien en otros sectores, que consideran inconvenientes estos procesos en plena pandemia.

No es el momento para revocatorias de mandato. No es solo el impacto de Pandemia, sino el gasto y los costos políticos, sociales y de gobernabilidad que esto genera FACEBOOK

TWITTER

“No es el momento para revocatorias de mandato. No es solo el impacto de Pandemia, sino el gasto y los costos políticos, sociales y de gobernabilidad que esto genera. Las retaliaciones políticas y el oportunismo sólo contribuye a empeorar la situación de los municipios”, manifestó el vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera.



En un sentido similar se pronunció el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez, quien dijo que “además de poner a unos ciudadanos a recoger firmas calla a calle en medio de la pandemia, las revocatorias llevan a que los alcaldes a dedicar más tiempo a defenderse que a concentrarse en atender el covid-19”.



(No deje de leer: Petro le propone a Duque reunión para hablar sobre el covid-19)



Se estima que para llevar a cabo las 58 iniciativas de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de 200 mil millones de pesos.



Una mirada en retrospectiva a la revocatoria del mandato muestra que a esa figura no le ha ido bien. Desde 1991, cuando se introdujo en la Constitución se han intentado 168 revocatorias, pero solo han llegado a elecciones 69 votaciones de estas iniciativas. Y solo una, realizada en el 2018 prosperó, la del alcalde de Tasco (Boyacá), Nelson García.



POLÍTICA