Superintendencia de Salud intervino sede de EPS Sanitas: reacciones de congresistas de Colombia

En medio de la expectativa por el rumbo que tome la reforma a la salud, este martes, dos de abril, pasadas las 5:20 p.m., se conoció que la Superintendencia de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5 millones de afiliados en Colombia.

Aunque hasta el momento la noticia no ha sido confirmada por la Supersalud ni por Sanitas, las reacciones de algunos congresistas no se han hecho esperar.

David Luna, senador de Cambio Radical, y quien hace parte de la Comisión Primera, fue uno de los primeros en reaccionar en su cuenta de 'X'.

"Se cumple la promesa de la ex Ministra Corcho de llevar este sistema de salud a la quiebra. Como no tienen los votos en el Congreso para aprobar su nefasta reforma a la salud, ahora ahogan el sistema para quedarse con el chorro de recursos, para manejarlos a su antojo. A este Gobierno no le importan los pacientes, ni su acceso a medicamentos, citas ni tratamientos. Lo que le importa es tener la plata de su salud a disposición para hacer campaña, para reelegir a Petro en el 2026", apuntó Luna.

Asimismo, en la plenaria de este martes, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, se pronunció al respecto.

"Atención, Colombia, el gobierno de Gustavo Petro acaba de llegar a intervenir la EPS Sanitas. Este es el comienzo del fin de la salud y de la democracia", aseveró luego en su cuenta de 'X'.

Atención Colombia, el gobierno de @petrogustavo, al mismo estilo de Maduro, acaba de llegar a intervenir la EPS Sanitas. Este es el comienzo del fin de la salud y de la democracia pic.twitter.com/EcL9gKTvzb — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) April 2, 2024

La senadora Paloma Valencia apuntó en su cuenta de X: "Cuentan que la intervención de Sanitas no se hizo con una resolución impresa siquiera, la leyeron en un celular. Muestra el afán que llevaban de vengar lo que sucedió en la comisión séptima de senado donde definitivamente se va a hundir la reforma a la salud. Colombia empieza hoy a caminar un camino muy difícil del gobierno persiguiendo a sus opositores".

¿Qué dice la Supersalud?

Carlos Leal Angarita, superintendente de Salud

En un video compartido a medios de comunicación, Carlos Leal, superintendente de Salud, se refirió al alcance de lo sucedido este martes.

"La Superintendencia de Salud acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año (sic). Esto, basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia", dijo de entrada.

"Es importante que la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicio", agregó.

#Noticia 🗞️| La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas. pic.twitter.com/ztSrbD15zE — Supersalud (@Supersalud) April 2, 2024

